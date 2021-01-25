الأوقاف: منح ماجستير ودكتوراه مجانية لأئمة شمال سيناء

أعلنت وزارة الأوقاف، في إطار حرصها على التدريب النوعي المستمر في جميع المجالات، توقيع الشيخ إبراهيم جمعة مدير مديرية أوقاف شمال سيناء والدكتور سعيد عبد الله لافي، رئيس جامعة العريش اليوم الاثنين، بجامعة العريش بروتوكول تعاون بين مديرية أوقاف شمال سيناء وجامعة العريش بشأن تدريب الأئمة والواعظات، بمحافظة شمال سيناء.





وتهدف وزارة الأوقاف من خلال هذا البروتوكول إلى تدريب الأئمة والواعظات وتثقيفهم ، من خلال دورات متتابعة في مجالات اللغة العربية وآدابها ، والإرشاد النفسي وأساسيات علم الاجتماع ، وبناء المهارات الإعلامية.





كما جرى الاتفاق على فتح باب التقدم لتسجيل درجة الماجستير والدكتوراه المجانية بجامعة العريش ، وتكون المنحة مناصفة بالشراكة بين الأوقاف والجامعة بحيث تخفض جامعة العريش مصروفات الدراسات لمن يجتاز اختبارات القبول التي تعقدها الأوقاف بالشراكة مع الجامعة بنسبة 50%.



