ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة: بعض المدارس تمنع التلاميذ من تسلم الكتب بسبب المصروفات

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:22 م
المدارس
المدارس
Advertisements
قسم التوك شو
أكدت منال فرحات، منسق ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة والدولية، أن بعض المدارس تمنع التلاميذ من تسلم الكتب في حال التخلف عن سداد المصروفات.

وقالت منال فرحات في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان في برنامج " حديث القاهرة " المذاع على قناة " القاهرة والناس، :"  تلقينا عدة شكاوي من أولياء الامور تفيد بطلب المدارس الخاصة من الأهالى دفع مصروفات الترم الثاني مبكرا".

وطالبت منال فرحات، منسق ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة والدولية، المدارس الخاصة بمساعدة أولياء الأمور بتقسيم المصروفات على ثلاثة واربع أقساط بدلا من قسطين، مؤكدة أن هناك طبقة كبيرة تأثرت بسبب ظروف كورونا.

وتابعت: "لدينا أولياء أمور قالوا أن المدارس الخاصة وافقت على التقسيط ولكن في الحقيقة المدارس الخاصة بتطلب مصاريف الترم الثاني الذى لم يبدأ بعد ونطالب الرقابة على المدارس الخاصة".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ائتلاف أولياء أمور مصر يطالب التعليم بتوفير نماذج لتدريب طلاب الثانوية العامة على الامتحانات الجديدة

ائتلاف أولياء أمور مصر يطالب برفع الغياب في المدارس وتخفيف المناهج.. والتعليم ترد

يا الدفع يا النقل.. التعليم: انتهاء مهلة تسديد القسط الأول من مصروفات المدارس الخاصة 30 نوفمبر

رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة: أولياء الأمور يقعون في خطأ كل عام.. فيديو

أولياء أمور مصر: معلمو الدروس الخصوصية بيضغطوا علينا في الإجازة .. والتعليم : الأهالي السبب

رغم تعطل الدراسة.. استياء بين أولياء أمور مدارس "قناة السويس" بعد مخاطبتهم لسداد أقساط التيرم الثاني.. مستند

ترشيحاتنا

انخفاض الحالات.. كاليفورنيا تنهي حصار مواطنيها في المنازل بسبب كورونا

قبل مباراة الغد .. رمضان صبحي يثير غضب الأهلاوية بشدة | شاهد

السعودية: وفاة الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز

الهند تطرح سيارة نسخة طبق الأصل من مرسيدس G-Class.. صور

الكويت: تخفيض عدد رحلات الطيران القادمة إلى البلاد للحد الأدنى

قرار مفاجئ من إدارة بايدن بشأن اليمن وميليشيا الحوثي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار بي إم دبليو X5 في سوق السيارات المصري

شلل وأمراض غريبة.. كورونا طويل الأمد يهدد حياة مئات الأطفال في العالم | صور

تبدأ من 38 ألفا .. تعرف على مواصفات النسخة الكورية الشهيرة هيونداي اكسيل