ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة: بعض المدارس تمنع التلاميذ من تسلم الكتب بسبب المصروفات

أكدت منال فرحات، منسق ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة والدولية، أن بعض المدارس تمنع التلاميذ من تسلم الكتب في حال التخلف عن سداد المصروفات.





وقالت منال فرحات في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان في برنامج " حديث القاهرة " المذاع على قناة " القاهرة والناس، :" تلقينا عدة شكاوي من أولياء الامور تفيد بطلب المدارس الخاصة من الأهالى دفع مصروفات الترم الثاني مبكرا".





وطالبت منال فرحات، منسق ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة والدولية، المدارس الخاصة بمساعدة أولياء الأمور بتقسيم المصروفات على ثلاثة واربع أقساط بدلا من قسطين، مؤكدة أن هناك طبقة كبيرة تأثرت بسبب ظروف كورونا.





وتابعت: "لدينا أولياء أمور قالوا أن المدارس الخاصة وافقت على التقسيط ولكن في الحقيقة المدارس الخاصة بتطلب مصاريف الترم الثاني الذى لم يبدأ بعد ونطالب الرقابة على المدارس الخاصة".