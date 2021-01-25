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توك شو

بعد 69 عاما.. بطل المقاومة جلال هاشم يستعيد ذكريات موقعة الإسماعيلية

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:07 م
موقعة الإسماعيلية
موقعة الإسماعيلية الباسلة
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محمد القاضي
روى بطل المقاومة، جلال هاشم، ذكريات موقعة الإسماعيلية الباسلة.

وقال "هاشم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، «أنا فاكر كل حاجة، الحاجات دي متتنسيش، كنا بنسمع صوت الضرب والانفجارات».

وتابع «في يوم من الأيام حاصروا قسم البستان بالدبابات والمدرعات بتاعتهم ووقفوها علي الرصيف المقابل للمحافظة بشارع محمد علي وأمروا الجنود المصريين بالإستسلام بأسلحتهم»، مضيفا: «الجنود قالوا علي جثثنا وفضلوا يقاتلوا لآخر طلقة معاهم».

وأضاف «كانوا ييجي 150 مقاتلا مصريا في المبني، في المقابل الإنجليز كانت الإمدادات لهم مستمرة وكانوا خلاص هيقتحموا المبني، لكن واحد من أبطالنا كان عيز يوهم الإنجليز أن فيه دعم هيصول من جهة تانية، وأخد بندقة زميلة وجمع من كل واحد كام طلقة وراح معمر البندقيتين وتسلل من علي السطح للناحية الغربية ووقف خلف ساتر وبدأ يضرب علي الإنجليز».

وأكد «الإنجليز فكروا أن فيه دعم ووجهوا المدافع ناحيته، في هذه اللحظة كانت ذخيرة الجنود المصريين انتهت واستطاعوا الإنسحاب بسلام»، مردفا: «الإنجليز لما اقتحموا المبني شافوا اللي عمرهم ما شفوه، شافوا الشهداء المصريين والجندي المصري نايم وسلاحه في إيده، وفحص البنادق لم يجد ولا طلقة، وأعطوهم التحية تقديرا لدورهم البطولي».

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