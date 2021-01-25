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رياضة

رسالة حضارية من القاهرة لضيوف بطولة كأس العالم لكرة اليد

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:04 م
صدى البلد
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ريهام بكير
أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات، عددًا خاصًا من دورية "رسالة القاهرة" بمناسبة استضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد.

وقال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة، إن هذه الدورية صدرت بأربع لغات هي: العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية، وتم توزيع مئات النسخ على ضيوف مصر من الوفود المشاركة في البطولة، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة المنظمة.

وأشار إلى أن هذا الإصدار جاء في طباعة جيدة، وبمضمون حضاري – إعلامي – رياضي، وأبرز اهتمام مصر على أعلى المستويات بتوفير كل الإمكانات الكفيلة بنجاح البطولة من كافة الجوانب التنظيمية والصحية والرياضية والإعلامية وغيرها .

كما قدمت "رسالة القاهرة" أيضًا معلومات للزوار الأجانب عن مصر، والمدن والصالات التي تقام فيها البطولة، وعن المنشآت الرياضية الحديثة في مصر بصفة عامة وما تم إضافته من صروح رياضية حديثة في السنوات الأخيرة ومن بينها الصالة التي تقام عليها بعض مباريات البطولة في العاصمة الإدارية الجديدة والتي أقيمت على أعلى المستويات العالمية.

كما استعرض هذا الإصدار الإعلامي سجل مصر المشرف في استضافة البطولات الرياضية القارية والعالمية بنجاح متميز، وكذلك نبذة عن كرة اليد المصرية وإنجازات المنتخبات.

وتم تخصيص صفحات بالصورة والمعلومات المبسطة عن كل دولة من الدول المشاركة في البطولة، ومنتخباتها في كرة اليد. 

وكانت "هيئة الاستعلامات" وزعت كتاب جيب عن مصر لضيوف البطولة بجميع لغات الدول المشاركة وهى العربية والانجليزية والفرنسية والاسبانية والروسية والبرتغالية واليابانية والألمانية واللغة السواحيلية، ويشتمل الكتاب على كافة المعلومات والبيانات عن مصر : تاريخ وحضارة وجغرافيا وسياسة واقتصاد ومجتمع وفنون ومؤسسات واعلام ورياضة وغيرها، ويضم أكثر من مائة صورة ملونة .

وأضاف رئيس هيئة الاستعلامات أن الهيئة قدمت أيضًا من خلال المركز الصحفي للمراسلين الأجانب، كافة التسهيلات والتيسيرات للصحفيين والمراسلين الذين يقومون بتغطية مباريات البطولة من خلال المركز الصحفي التابع للهيئة بمطار القاهرة، وكذلك من خلال مشاركة الهيئة في اللجان التي تتابع مجريات البطولة خاصة في الجانب الإعلامي .

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