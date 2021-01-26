النائب عمرو درويش: المجلس سيمارس صلاحياته بأريحية كبيرة.. فيديو

قال النائب عمرو درويش أمين سير لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، أن التحديات التي تواجه البرلمان الجديد تختلف عن التحديات التي كانت تواجه البرلمان السابق وهذا بسبب التنوع داخل البرلمان وبسبب الاستقرار الذى تشهده البلاد الآن وهذا يجعل هناك فرصة كبيرة للرقابة بجانب التشريع للنائب .
وأضاف عمرو درويش خلال لقائه في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياه ، ان هذا الاستقرار اتضح منذ ثاني يوم عمل للبرلمان عندما قام باستدعاء الوزراء لمناقشتهم في خططت الوزارات والبرامج التي تم تنفيذها على أرض الواقع لافتا ان الان المجال واسعا أمام البرلمان لممارسة صلاحياته بمنتهى الاريحية .
واوضح عمرو درويش ، : التنوع داخل المجلس يساعدنا على ممارسة كافة الصلاحيات دون اي تحفظات او اى أمور تعرقل مسيرة عمل البرلمان وهناك حالة كبيرة من الإثراء في عملية تشريع القوانين .