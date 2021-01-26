النائب عمرو درويش: المجلس سيمارس صلاحياته بأريحية كبيرة.. فيديو

البرلمان الجديد تختلف عن التحديات التي كانت

، أن التحديات التي

عمرو درويش خلال

في برنامج

اليوم المذاع علي قناه الحياه ، ان هذا الاستقرار اتضح منذ ثاني يوم عمل للبرلمان عندما قام

الوزراء لمناقشتهم في خططت الوزارات والبرامج التي تم تنفيذها

الواقع لافتا ان الان المجال

البرلمان لممارسة

الاريحية .