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جامعة حلوان تعلن جداول الامتحانات.. كلية العلوم: التخلفات بعد نصف العام.. والحقوق تنتهي من أرقام الجلوس

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:00 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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إسلام خالد
 عميد علوم حلون يكشف عن جداول امتحانات منتصف العام الدراسي
عميد علوم حلوان امتحانات التخلفات بعد الانتهاء من امتحانات منتصف العام ولن نعيد الامتحانات التى عقدت 
وحقوق حلوان: جار العمل على إعداد جداول الامتحانات وتم الانتهاء من إعداد أرقام الجلوس وإعلانها




بدأت كليات جامعة حلوان فى الاستعداد لبدء امتحانات منتصف العام الدراسي الجامعي 2020/2021 وذلك بعد قرار إقامة الامتحانات بعد إجازة منتصف العام الدراسي التى تنتهى يوم السبت 20 فبراير


وأعلنت كلية العلوم جامعة حلوان، موعد امتحانات منتصف العام الدراسي 2020 /2021، حيث تشهد هذا العام إقامة امتحانات منتصف العام الدراسي في أجواء من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة الطلاب


وكشف الدكتور عماد أبو الدهب، عميد كلية العلوم بجامعة حلوان، لـ"صدى البلد"، عن استعدادات الكلية لإقامة الامتحانات وسط إجراءات احترازية من فيروس كورورنا، حيث تم تقليل عدد الطلاب داخل اللجان والحرص على التباعد بين الطلاب


وأوضح أنه من المقرر أن تبدأ الامتحانات بكلية العلوم يوم 21 فبراير 2021 وتنتهى 11 مارس 2021، ليكون الفرق بين المادة والأخرى يومين على الأقل، ويكون عدد أيام الامتحانات خمسة أيام


وقال إنه بالنسبة لامتحانات التخلفات للطلاب الراسبين بمادة أو مادتين من سنة سابقة، تقرر أن تبدأ يوم 14 مارس 2021 وسوف تستمر لمدة ثلاثة أيام


وأضاف عميد كلية العلوم أن الامتحانات التي أداها وعقدت قبل صدور قرار الحكومة بتأجيل الامتحانات إلى ما بعد إجازة منتصف العام لن تعاد مرة أخرى، وأن الكلية تحتفظ بدرجات الطلاب وسوف تقوم باحتسابها وإضافتها لحين استكمال الامتحانات


وقد صرح مسئولو شئون الطلاب بكلية الحقوق بجامعة حلوان بأنه جار إعداد الجداول لإعلانها فى أقرب وقت للطلاب للاستعداد لامتحانات، كما أنه تم الإعلان عن الرابط الخاص بالتسجيل بالامتحانات النهائية لطلاب الفرقة الرابعة بالكلية،  ذلك عبر هذا الرابط http://app2.helwan.edu.eg/F-Exam/hekok/register.asp


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وأضاف مسئولو شئون الطلاب بكلية الآداب بجامعة حلوان أنه تم إعلان أرقام الجلوس الخاصة بالطلاب استعدادا لإعلان جداول الامتحانات فور الانتهاء منها، مشيرا إلى أن الجامعة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية من كورونا وتم تقليل عدد الطلاب باللجان والحرص على التباعد بينهم


 وشددت إدارة جامعة حلوان على أنه على الطلاب الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية من انتشار وباء فيروس كورونا، وأنه يجب عليهم الحرص على ارتداء الكمامات وحمل المطهرات للوقاية من خطر الموجة الثانية


وحرصت الكليات في وضعها جداول امتحانات منتصف العام الدراسي 2020 / 2021 على تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية، لتفادي وقوع أي حالات تكدس او زحام قد يتسبب في إصابة كورونا
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