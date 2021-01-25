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اقتصاد

التموين تنقل مكتبين للسجل التجاري بكفر الشيخ والسويس..اعرف التفاصيل

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:22 م
علي المصيلحي
علي المصيلحي
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محمد يحيي
اصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ قرارا بنقل مكتب سجل تجاري السويس إلي مقر الغرفة التجارية بالمحافظة، مع تعديل المكتب ليصبح " مكتب السجل التجاري الملحق بالغرفة التجارية بالسويس".

قال " المصيلحي" في قراره الصادر بالجريدة الرسمية، اليوم؛ إنه تم أيضا نقل مكتب سجل تجاري كفر الشيخ إلي مقر الغرفة التجارية بالمحافظة و تعديل المسمي الخاص به لـ " مكتب السجل التجاري الملحق بالغرفة التجارية بكفر الشيخ".

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وذكر " المصيلحي" أنه سيتم العمل بذلك القرار اعتبارا من اليوم الإثنين وعلي الجهات المعنية تنفيذه بكل دقة.

كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، سبق له الاعلان عن تفعيل خدمة الحجز الإلكترونى للحصول على خدمات السجل التجارى من خلال موقع جهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث يستطيع العميل الدخول على الموقع الإلكترونى لجهاز تنمية التجارة الداخلية وحجز الخدمة التى  يريدها قبل التوجه إلى مكتب السجل التجارى للحصول على الخدمة، حيث تتيح هذه خدمة للمواطن معرفة يوم ذهابه إلى مكتب السجل، وأيضا الوقت المحددة له للتواجد داخل المكتب.
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