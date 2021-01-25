التموين تنقل مكتبين للسجل التجاري بكفر الشيخ والسويس..اعرف التفاصيل





قال " المصيلحي" في قراره الصادر بالجريدة الرسمية، اليوم؛ إنه تم أيضا نقل مكتب سجل تجاري كفر الشيخ إلي مقر الغرفة التجارية بالمحافظة و تعديل المسمي الخاص به لـ " مكتب السجل التجاري الملحق بالغرفة التجارية بكفر الشيخ".





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كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، سبق له الاعلان عن تفعيل خدمة الحجز الإلكترونى للحصول على خدمات السجل التجارى من خلال موقع جهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث يستطيع العميل الدخول على الموقع الإلكترونى لجهاز تنمية التجارة الداخلية وحجز الخدمة التى يريدها قبل التوجه إلى مكتب السجل التجارى للحصول على الخدمة، حيث تتيح هذه خدمة للمواطن معرفة يوم ذهابه إلى مكتب السجل، وأيضا الوقت المحددة له للتواجد داخل المكتب.