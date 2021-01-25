مش محتاجة حاجة.. زوجة الشهيد ياسر عصر: الرئيس السيسي والداخلية ما سابونيش من يوم استشهاده

قالت صفاء الشامي، أرملة الشهيد ياسر عصر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، إن تكريم الرئيس لزوجها الراحل اليوم يحمل في طياته مشاعر الفخر والاعتزاز، رغم أنها كانت لحظات ألم بالنسبة إليها.
وأضافت أرملة الشهيد ياسر عصر، في لقاء تلفزيوني ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية "لميس الحديدي" على شاشة "ON"، "الناس حست في الكلمة اللي كنت هقولها بس ماقدرتش كنت عاوزة أتكلم عن بطولات الراحل، وكان نفسي أشكر الداخلية والرئيس بس ماقدرتش.. زوجي كان بني آدم غالي عليا جدًا، وكان نفسي يبقى موجود في التكريم بس هنعمل إيه قضاء الله".
وتابعت أرملة الشهيد ياسر عصر "زوجي كان راجل عظيم جدًا ومتفوق، كان مبدأه في الحياة إن الإنسان لازم يبذل قصارى جهد عشان ربنا يديله على قد تعبه.. وهو كان إنسان محب لعمله وكانت حياته كلها هي شغله".
واستطردت أرملة الشهيد ياسر عصر "هحكي ثلاثة وقائع كان نفسي احكيهم خاصة اننا كنا على طول ملازمين لجوزي الشهيد ومكناش بنفترق لانه كان بيحب ولاده جدًا وميقدرش يبعد عنهم عشان كده كنا دايمًا في كل حتة بيروحها".
وأشادت أرملة الشهيد ياسر عصر بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أسرتها، قائلةً "سألني النهارده مش عاوزة حاجة؟ ومن وقت إستشهاد زوجي وبتوجيهات سيادته لوزارة الداخلية لم يتركونا .. الحمد لله أنا مش محتاجه حاجة خالص".