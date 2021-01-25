مش محتاجة حاجة.. زوجة الشهيد ياسر عصر: الرئيس السيسي والداخلية ما سابونيش من يوم استشهاده

قالت صفاء الشامي، أرملة الشهيد ياسر عصر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، إن تكريم الرئيس لزوجها الراحل اليوم يحمل في طياته مشاعر الفخر والاعتزاز، رغم أنها كانت لحظات ألم بالنسبة إليها.





وأضافت أرملة الشهيد ياسر عصر، في لقاء تلفزيوني ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية "لميس الحديدي" على شاشة "ON"، "الناس حست في الكلمة اللي كنت هقولها بس ماقدرتش كنت عاوزة أتكلم عن بطولات الراحل، وكان نفسي أشكر الداخلية والرئيس بس ماقدرتش.. زوجي كان بني آدم غالي عليا جدًا، وكان نفسي يبقى موجود في التكريم بس هنعمل إيه قضاء الله".





وتابعت أرملة الشهيد ياسر عصر "زوجي كان راجل عظيم جدًا ومتفوق، كان مبدأه في الحياة إن الإنسان لازم يبذل قصارى جهد عشان ربنا يديله على قد تعبه.. وهو كان إنسان محب لعمله وكانت حياته كلها هي شغله".





واستطردت أرملة الشهيد ياسر عصر "هحكي ثلاثة وقائع كان نفسي احكيهم خاصة اننا كنا على طول ملازمين لجوزي الشهيد ومكناش بنفترق لانه كان بيحب ولاده جدًا وميقدرش يبعد عنهم عشان كده كنا دايمًا في كل حتة بيروحها".





وأشادت أرملة الشهيد ياسر عصر بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أسرتها، قائلةً "سألني النهارده مش عاوزة حاجة؟ ومن وقت إستشهاد زوجي وبتوجيهات سيادته لوزارة الداخلية لم يتركونا .. الحمد لله أنا مش محتاجه حاجة خالص".