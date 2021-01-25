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توك شو

والدة شهيد: أسمع صوت ابني في البيت حتى الآن.. فيديو

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:12 م
والدة شهيد
والدة شهيد
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هاني حسين
قالت نفيسة رضوان، والدة الشهيد الرائد أحمد طارق، إن ابنها كان نموذجا يعتمد عليه في أي موقف، مضيفة "بعد تخرجه في كلية الشرطة كانت لديه رغبة في خدمة وطنه، وكان يرغب في أن تكون له مكانة في مشواره المهني".

وأضافت نفيسة رضوان، في حوارها مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، "أنا راضية بقضاء الله وقدره، وابني راح لنصيبه، وربنا اصطفاه كي يزين به جنته".

وتابعت نفيسة رضوان "ابني قبل لما ينزل أي مأمورية كان بيودعنا كلنا، وبيسلم علينا ثم يتوكل على الله".

وأكدت نفيسة رضوان "ابني كان يتسم بالشجاعة والجدعنة مع زملائه في العمل، وقبل وفاته مؤخرا كان بيشغل القرآن في غرفته"، مختتمة "أحمد مازال متواجدا معنا وانا بسمع صوته في البيت حتى الآن".

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