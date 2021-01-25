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تعليم

انعكاسات الدراما على نمط العلاقات الأسرية في الصعيد.. رسالة ماجستير بجامعة المنصورة

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:12 م
جامعة المنصورة
جامعة المنصورة
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محمود زيدان
حصلت الباحثة هدى على أحمد على، على درجة الماجستير من كلية الآداب بجامعة المنصورة، بتقدير ممتاز، مع التوصية بالطبع على نفقة الجامعة وتبادلها مع الجامعات والمراكز البحثية.

وجاءت رسالة الباحثة، تحت عُنوان، "انعكاسات مشاهدة الدراما العربية على نمط العلاقات الأسرية في صعيد مصر".

وضمت لجنة الحُكم والمناقشة، كلًا من، الدكتور صالح السيد عراقي، أستاذ الإذاعة والتليفزيون، ورئيس قسم الإعلام التربوي، بكلية التربية النوعية جامعة الزقازيق، "مناقشًا ورئيسًا"، والدكتورة أسماء الجيوشي مختار، أستاذ الإذاعة والتليفزيون المساعد بكلية الآداب جامعة المنصورة، "مشرفًا ورئيسًا"، والدكتور تامر الشرباصي الراجحي، أستاذ علم الاجتماع المساعد بمعهد الخدمة الاجتماعية بالمنصورة، "مناقشًا وعضوًا".

يذكر أن المناقشة عُقدت في إحدى قاعات كلية الآداب بجامعة المنصورة، في إطار الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وفقًا لتوجيهات الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة، والدكتور محمود الجعيدي، عميد الكلية.
انعكاسات الدراما على نمط العلاقات الأسرية في الصعيد.. رسالة ماجستير بجامعة المنصورة
انعكاسات الدراما على نمط العلاقات الأسرية في الصعيد.. رسالة ماجستير بجامعة المنصورة
انعكاسات الدراما على نمط العلاقات الأسرية في الصعيد.. رسالة ماجستير بجامعة المنصورة
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