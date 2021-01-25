انعكاسات الدراما على نمط العلاقات الأسرية في الصعيد.. رسالة ماجستير بجامعة المنصورة

حصلت الباحثة هدى على أحمد على، على درجة الماجستير من كلية الآداب بجامعة المنصورة، بتقدير ممتاز، مع التوصية بالطبع على نفقة الجامعة وتبادلها مع الجامعات والمراكز البحثية.





وجاءت رسالة الباحثة، تحت عُنوان، "انعكاسات مشاهدة الدراما العربية على نمط العلاقات الأسرية في صعيد مصر".





وضمت لجنة الحُكم والمناقشة، كلًا من، الدكتور صالح السيد عراقي، أستاذ الإذاعة والتليفزيون، ورئيس قسم الإعلام التربوي، بكلية التربية النوعية جامعة الزقازيق، "مناقشًا ورئيسًا"، والدكتورة أسماء الجيوشي مختار، أستاذ الإذاعة والتليفزيون المساعد بكلية الآداب جامعة المنصورة، "مشرفًا ورئيسًا"، والدكتور تامر الشرباصي الراجحي، أستاذ علم الاجتماع المساعد بمعهد الخدمة الاجتماعية بالمنصورة، "مناقشًا وعضوًا".



