خاص.. عودة صبري رحيل لتدريبات الاتحاد السكندري والاكتفاء بالقائمة الحالية

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن عودة مشاركة صبري رحيل في التدريبات الجماعية للفريق الأول للاستعانه به في مباريات الدوري المقبلة .
جاء ذلك عقب رفض العروض التي تلقائها اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية من قبل البنك الأهلي ومصر للمقاصة في ظل رغبته للرحيل بسبب عدم المشاركة بشكل أساسي
وعلم صدي البلد أن عودة صبري رحيل لصفوف الفريق السكندري جاءت بعد موافقة الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن وعدم تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية بسبب ارتفاع المقابل المادي المبرم من بعض الاندية ورغبة العميد في الاعتماد على القائمة المتواجدة .
وخضع لاعبو الاتحاد السكندري والجهاز الفني والطبي والإداري لمسحة كورونا غدا للاطمئنان عليهم قبل مواقعة المحلة المقرر لها يوم الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري .
وطلب حسام حسن من الجهاز الطبي بضرورة تجهيز اللاعبين العائدين من كورونا ودخولهم في فورمه المباريات .
وحرص حسام حسن المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري علي عقد اجتماع مع لاعبي الفريق عقب تاجيل لقاء مصر المقاصة لرفع الروح المعنوبة للاعبين.