خاص.. عودة صبري رحيل لتدريبات الاتحاد السكندري والاكتفاء بالقائمة الحالية

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن عودة مشاركة صبري رحيل في التدريبات الجماعية للفريق الأول للاستعانه به في مباريات الدوري المقبلة .





جاء ذلك عقب رفض العروض التي تلقائها اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية من قبل البنك الأهلي ومصر للمقاصة في ظل رغبته للرحيل بسبب عدم المشاركة بشكل أساسي



