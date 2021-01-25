إن كنت ناسي أفكرك.. ريهام سعيد تبكي لهذا السبب.. فيديو

قالت الإعلامية ريهام سعيد، إنها تحتفل اليوم بـ عيد الشرطة في يوم 25 يناير، مضيفة:" صاحب والدي ضابط ولما كنا بنشوفه بيبقى عيد لانه كان مشغول دائما في عمله". الإعلاميةتحتفلبنشوفهلانه





وأضافت ريهام سعيد في برنامجها " صبايا الخير " المذاع على قناة " النهار"، :" الضابط يضحي بوقته وحياته لصالح المواطن المصري، والكثير من المواطنين لا يعرفون طريقة حياة رجل الشرطة وتضحياتهم المستمرة".





وتابعت ريهام سعيد :" في أيام الانفلات الأمني شعرنا بقيمة رجال الشرطة بعد 2011 وإن كنت ناسي افكرك حالنا وصل لإيه بدون تواجد الشرطة".





واكملت ريهام سعيد:" رجال الشرطة يقدمون تضحيات كثيرة لحماية الأمن وكل سنة وكل ضابط طيب وكل سنة وانت تحمينا وتشرفنا وتحافظ على وطنك وارضك ".





ولفتت ريهام سعيد:" بكيت أثناء التحضير لحلقة اليوم عن تضحيات رجال الشرطة، لأن الناس دي بتتعب وبتضحي بحياتها عشان غحنا نعيش في أمان ".



