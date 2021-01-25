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توك شو

إن كنت ناسي أفكرك.. ريهام سعيد تبكي لهذا السبب.. فيديو

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:19 م
ريهام سعيد
ريهام سعيد
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هاني حسين
 قالت الإعلامية ريهام سعيد، إنها تحتفل اليوم بـ عيد الشرطة في يوم 25 يناير، مضيفة:"  صاحب والدي ضابط  ولما كنا بنشوفه بيبقى عيد لانه كان مشغول دائما في عمله".

وأضافت ريهام سعيد في برنامجها " صبايا الخير " المذاع على قناة " النهار"، :" الضابط يضحي بوقته وحياته  لصالح المواطن المصري، والكثير من المواطنين لا  يعرفون طريقة حياة رجل الشرطة  وتضحياتهم المستمرة".

 وتابعت ريهام سعيد:"  في أيام الانفلات الأمني شعرنا بقيمة رجال الشرطة بعد 2011  وإن كنت ناسي افكرك حالنا وصل لإيه  بدون تواجد الشرطة".

واكملت ريهام سعيد:"  رجال الشرطة يقدمون تضحيات كثيرة  لحماية الأمن وكل سنة وكل ضابط طيب وكل سنة وانت تحمينا وتشرفنا وتحافظ على وطنك وارضك ".

ولفتت ريهام سعيد:" بكيت أثناء التحضير لحلقة اليوم عن تضحيات رجال الشرطة، لأن الناس دي  بتتعب وبتضحي بحياتها عشان غحنا نعيش في أمان".

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