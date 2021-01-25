برلمانية: حققنا إنجازات هائلة في ملف التعليم.. وخطة شوقي مُحكمة ولابد من دعمها

أشادت النائبة عبلة الألفي، عضو مجلس النواب، بتفاصيل الخطة المستقبلية المقرر أن تنفذها وزارة التربية والتعليم خلال الخمس سنوات القادمة والتي أعلن عنها الدكتور طارق شوقي اليوم، قائلة:"حققنا إنجازات هائلة في ملف التعليم وخطة الدكتور طارق شوقي مُحكمة وحققت المرغوب منها خلال الفترة الماضية ولابد أن نعمل على دعمه لتحقيق ما تبقى منها".





وأوضحت "الألفي"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الفترة الماضية شهدت تطويرا كبيرا في منظومة التعليم خاصة في ظل ادخال بعض التطورات التكنولوجية على المنظومة والتي من شأنها تعمل على رفع كفاءة التعليم، لافتة إلى أن الرئيس السيسي يوجه دائما بتطوير التعليم باعتباره ركيزة أساسية في المجتمع.





وأكدت عضو مجلس النواب، أن الفترة المقبلة ستشهد تطورات في مختلف المجالات، علاوة على صدور عدد من القوانين التي سيناقشها المجلس خلال دور الانعقاد القادم.





يذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كشف عن تفاصيل الخطة المستقبلية المقرر أن تنفذها وزارة التربية والتعليم خلال الخمس سنوات القادمة.





‏قال وزير التربية والتعليم في تقرير رسمي إنه سيتم العمل على صقل وجدان ‏الطالب وفقا لميول واتجاهات وتنمية قيم التعاون والخير والجمال والسمو بالروح الإنسانية و تنمية معارف الطلاب و مهاراتهم وقدراتهم والكشف عن مواهبهم.





كما أكد تقرير وزير التعليم ‏انه سيتم الاستمرار في تطوير مناهج التعليم الفني حسب منهجية الجدارات ليكتمل التطبيق في مدارس التعليم الفني والمزدوج مع بداية العام الدراسي 2024/ 2025.