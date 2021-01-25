ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

صيادون من البحرين: قطر تستهدف أرواحنا وتتعمد مضايقتنا

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:31 م
صيادون من البحرين:
صيادون من البحرين: قطر تستهدف أرواحنا وتتعمد مضايقتنا
Advertisements
قسم الخارجي

قال صيادون من مملكة البحرين إنهم تعرضوا للاستفزازات من قبل خفر السواحل القطري، مؤكدين  أن سلطات الدوحة تتعمد مضايقتهم في أرزاقهم واستهداف أراوحهم دون مبرر.

ونقلت صحيفة "الوطن البحرينية" عن الصيادين قولهم إنهم  تعرضوا لانتهاكات خطيرة من قبل دوريات خفر السواحل القطرية في عرض البحر معرضين زوارقهم للخطر.

واتهم الصيادون السلطات القطرية بمصادرة معداتهم  واقتيادهم إلى السجن دون محاكمات.

ويقول أحد المتضررين خلال حوار للتلفزيون البحريني إنه تعرض لموقف في عرض البحر بعد أن قام خفر السواحل القطري بمطاردته والاصطدام بقاربه في المياه الإقليمية للبحرن، مضيفا "أنهم كانوا يتعمدون إغراق المركب".

فيما قال آخر "مركبنا كان محملا بـ250 "قرقور" جميعها كانت مليئة بالأسماك التي تم رميها، وتمت محاكمتنا وقضوا بتغريمنا 6200 دينار، وبعد دفع المبلغ قاموا بتوقيف المركب أيضًا".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

قطر تحتجز قاربا بحرينيا وتحيل طاقمه للنيابة

البحرين تهاجم قطر بعد احتجاز قارب صيد وإحالة طاقمه للنيابة

تعليق مهم من الإمارات بشأن المصالحة مع قطر

ترشيحاتنا

ادرسوا القرارات أولا .. حارس الأهلي السابق يفتح النار على عودة الحراس الأجانب للدوري المصرى

إصابة مدافع ريال مدريد بفيروس كورونا

حقيقة غياب الخطيب عن بعثة الأهلي بمونديال العالم للأندية

أخبار النادي الأهلي .. قائمة وموعد مباراة بيراميدز .. بعثة مونديال الأندية وتوقيت السفر الى قطر

إذا قررت الإبقاء على واتساب.. 8 إعدادات لابد من تفعيلها لحماية خصوصيتك

وزير التعليم: لا نية لـ إلغاء الامتحانات أو تأجيلها لـ مايو .. ونطالب الطلاب بالمذاكرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار بي إم دبليو X5 في سوق السيارات المصري

شلل وأمراض غريبة.. كورونا طويل الأمد يهدد حياة مئات الأطفال في العالم | صور

تبدأ من 38 ألفا .. تعرف على مواصفات النسخة الكورية الشهيرة هيونداي اكسيل