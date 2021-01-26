بعد مناقشة وزير الرى فى مجلس النواب.. خبراء يكشفون نقاط القوة والضعف فى الوزارة ..ويؤكدون: الحالة الحالية تتطلب تهدئة بينها وبين المزارعين.. والضغط الأمريكى هو الحل فى أزمة سد النهضة

ضياء القوصى: أتمنى ألا يكون قانون الرى سيفا على رقاب المواطنين

نادر نور الدين: الحالة الحالية تتطلب التهدئة والمصالحة بين المزارعين ووزارة الرى

هانى رسلان : رئاسة الكونغو للاتحاد الأفريقى لن تغير شئيئا فى أزمة سد النهضة.. والولايات المتحدة هى الحل





مثل الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية و الري، أمام البرلمان ليقدم ما تم انجازه خلال العامين الماضيين واستعرض التحديات التي تواجه الدولة المصرية وأهمها مشروع سد النهضة الإثيوبي وكذلك التغيرات المناخية سواء ما يحدث من جفاف أو غير ذلك مثلما حدث في عاصفة التنين مع ثبات الحصة المائية ومواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وطالب بمناقشة قانون الرى.





وعن ذلك قال ضياء الدين القوصى، مستشار وزير الرى السابق إن قانون الرى الجديد به تغليظ للعقوبات على المخالفين ، وتمنى أن لا يكون القانون سيفا على رقاب المواطنين والأهم من تغليظ العقوبات، التوعية.





وأضاف القوصى أنه يجب توعية الفلاحين لأن أغلبهم فقراء وأميين فيجب أن نسهل عليهم كل شئ.





واشار إلى أن التحول للرى الحديث لن يتم بسرعة لأنه يحتاج خطوات تنفيذية هادئة، لأن لدينا بعض الأراضى الطينية الثقيلة التى لا يكون بها الرى الحديث هى الحل الأمثل ، لكن الأراضى الخفيفة الرملية التى يمكن استخدام الرى الحديث بها وفى بعض المحاصيل مثل الخضروات والفاكهة.





وأكد دعمه لسياسة الوزارة وطلب الوزير منح مكافآت للمزارعين الذين يحولون أراضيهم للرى الحديث لافتا إلى أن الوزارة تقدم تسهيلات وقروض للمزارعين بفوائد بسيطة وبدون فوائد للمساحات الصغيرة.





وأوضح أن مصر من الدول الرائدة فى معالجة واعادة استخدام المياه، وهى سياسة ثابتة لمصر منذ الثمانينيات والوزارة الحالية استمرت فى تنفيذ هذه السياسات مع استخدام التكنولوجيا.





وأكد أن مشروع تبطين الترع من أهم المشروعات التى قامت الوزارة بتنفيذها يقلل المستهلك فى النباتات المائية ويقلل الرشح والقطاع المائى والترشح .

















وفى سياق متصل قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن المباحثات الخاصة بسد النهضة مع إثيوبيا لازالت متعثرة ومواقفنا غير واضحة، بينما بدأ السودان يأخذ موقفا متشددا ونحن نعلن فقط ضرورة التوصل لاتفاق قبل الملء الثانى للسد .





وأضاف "نور الدين" أن الخطوات القادمة مجهولة فهل ستلجأ مصر لمجلس الأمن مرة أخرى أم سنبحث عن وسيط دولى ؟أم ستقوم جمهورية الكونغو الرئيس القادم للاتحاد الأفريقى بدور جنوب أفريقيا فى قيادة المباحثات أم ستتوقف المباحثات بعد انتهاء فترة جنوب أفريقيا فى رئاسة الاتحاد ؟ ، من المفترض أن يجيب وزير الرى عن كل ذلك.





وأشار إلى أن المباحثات فى سد النهضة فى كل الأدوار سداسية تضم وزيرى الخارجية ووزير الرى من كل دولة ولابد أن يكون المواطن المصرى على دراية بالخطوات المقبلة وهل مصر ستستكين لسياسة الأمر الواقع التى تحاول أثيوبيا فرضها أم سيكون لنا موقف قبل الملء الثانى لسد النهضة الأثيوبى.





ونوه بأن أثيوبيا ستخزن كمية كبيرة من المياه حوالى 18,4مليار متر مكعب أعلنت أثيوبيا تخزينها فى يوليو القادم مع الفيضان الجديد وهى كمية مهولة من المياه ستخصم من مصر والسودان .





وأكد أن وزارة الرى تقوم بدور ايجابى رغم ظروف كورونا وتقلص النشاط بشكل عام فى ازالة التعديات على النيل وإنشاء عدة ممشيات على نهر النيل "ممشى أهل مصر" سواء ممشى المنصورة أو الوراق أو ممشى وسط القاهرة وهذا يعطى شكل جمالى للنيل ومتنفس للمواطن المصرى الذى يحب التنزه بجانب النيل.





ولفت إلى أنهه لم يحدث العام الماضى أى أزمة فى الرى ولم يشتك الفلاحين سواء فى الموسم الزراعى الصيفى أو الشتوى وهذا يدل أن وزارة الرى تحسب مقننات المياه الموجودة فى الحقول بشكل جيد .

وأوضحح أن الحالة الحالية تتطلب التهدئة والمصالحة بين المزارعين ووزارة الرى ووزارة الزراعة ويبحث قانون الرى الجديد على مهل عندما تتحسن الأمور الحالية وينتهى الانكماش الاقتصادى، ويجب أن يستمع الوزير لمشاكل المزارعين وأن يحدد مخصصات مائية للمزارع التى ليس لها مخصصات .









ومن جهته، قال الدكتور هانى رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن وزارة الرى قدمت أداء متميز فى قضية سد النهضة واستطاعت تكوين وفد تفاوضى من أهم الاساتذة المصريين والخبرات الكبيرة التى أدت أداء رفيع المستوى وأعدت أكثر من 200 سيناريو لاحتمالات فيضانات النيل الأزرق وكيفية التصرف فى حالة كل سيناريو .

وأضاف "رسلان" أن وزا رة الري قدمتمت العديد من المقترحات فى مواجهة المراوغة الأثيوبية لتحقق المعادلة الصعبة وهى تخفيف الضرر على مصر إلى أقصى حد وفى نفس الوقت توفير أكبر قدر من توفير الطاقة لأثيوبيا .





وأشار إلى أن ذلك تجلى فى مفاوضات واشنطن حينما جاءت أطروحات خبراء البنك الدولى وخبراء الإدارة الأمريكية أقرب ما تكون لأطروحات الوفد المصرى لأنها قائمة على أساس علمى وتنطلق من احترام قواعد القانون الدولى ولكن أثيوبيا تملصت من الوثيقة وغابت عن التوقيع ثم رفضتها فى وقت لاحق.





ونوه "مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بأن الوزارة استطاعت بكثير من المشروعات العملاقة أن تبذل جهد عظيم لكن نجاح هذا الجهد يعتمد على مساعدة المجتمع بشكل كبير، وذلك يحتاج وقت طويل.





وأكد أن الوزارة قامت بمشروعات كثيرة لمخرات السيول وسدود صغيرة لحصاد الأمطار وهناك المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع والتحول للرى الحديث، ولكن مع كل ذلك ستؤثر أزمة سد النهضة على مصر بسبب نقص حصة مصر من المياه .





ولفت إلى أن رئاسة جمهورية الكونغو للاتحاد الأفريقى لن تغير شئ رغم أن المؤشرات تؤكد أن إدارتها للقضية ستكون مختلفة عن جنوب أفريقيا التى كانت متواطئة مع أثيوبيا وكانت من الهزال والضعف بمكان حتى أنها عجزت عن إصدار أى بيان يدين أو يشير للمخالفات الأثيوبية لما تم الاتفاق عليه فى القمم المصغرة التى ترأستها جنوب أفريقيا.





وأوضح أن أثيوبيا رفضت من قبل جهود البنك الدولى والولايات المتحدة الأمريكية لحل الأزمة والكونغو ليست أقوى من هذه الجهات، لهذا يحتاج الأمر لضغط دولى كثيف وحقيقى وجاد من الولايات المتحدة بالأساس ودول أوربية مؤثرة مثل بريطانيا وإيطاليا التى تنفذ مشروع سد النهضة فإذا توفرت إرادة أمريكية مع مساندة ودعم أوروبى لن يكون أمام أثيوبيا سوى الاستجابة.







