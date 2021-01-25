إنهاء أزمة المعتمرين وتحمل نفقات العالقين.. ماذا قدمت الدولة لـ 10 ملايين مغترب

ماذا قدمت الدولة لأبنائها بالخارج؟ أجابت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم على هذا السؤال في بيانها التي ألقته اليوم الاثنين، أمام الجلسة العامة للنواب، باستعراض جهود الوزارة -منذ عودتها عام 2015 حتى الآن- في مساعدة المصريين بالخارج خاصة خلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.





هذا ويوجد 10 مليون مصري بالخارج -وفقا للسجلات الرسمية- موزعين في كافة دول العالم، مابين العمالة في الخليج، المرأة المهاجرة، الجيل الثاني والثالث في الخارج، وحتى المهاجر غير الشرعي والعقول المهاجرة، فماذا قدمت وزراة الهجرة لهم؟





- خصصت الوزارة بريد إلكتروني ورقمي تواصل عبر الواتس آب لتلقي الاستفسارات والشكاوى، وكذلك إعداد نموذج تسجيل عبر الإنترنت لتلقي بيانات المواطنين العالقين بسبب أزمة كورونا.





- إطلاق مبادرة "نورت بلدك" تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية باستيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج، والعمل على دمج هذه العمالة بالمشروعات القومية في مختلف المحافظات وذلك في إطار احتواء تداعيات أزمة انتشار جائحة فيروس كورونا.





- التنسيق مع السلطات السعودية لإعفاء للمعتمرين التي انتهت تأشيراتهم أو المتأخرين عن العودة إلى وطنهم خلال المدة النظامية لموسم العمرة، من الآثار القانونية والالتزامات المالية المرتبة على تأخرهم أو انتهاء تأشيراتهم، شريطة التقدم إلى وزارة الحج والعمرة بطلب الإعفاء وذلك من خلال الموقع الإلكتروني eservices.haj.gov.sa.



- تحمل نفقات إقامة 500 من المصريين العالقين بالإمارات لحين انتهاء الأزمة مع بداية الموجة الثانية، كما قامت وزارة الهجرة بالتنسيق مع بنك مصر، ومؤسسة "مصر الخير" وكذلك المستشار مينا زاهر رجل أعمال مصري بالإمارات، والنائب سعيد السادات، لتحمل نفقات إقامة ورعاية نحو 800 مصري عالق بالإمارات بسبب غلق مطار الكويت بعدما انتهت مده إقامتهم بالفنادق.



- بروتوكول التعاون بين الوزارة ووزارة الصحة ومؤسسة مصر الخير والخاص بنقل جثامين المصريين في حال الوفاة بالخارج، استفادت منه نحو ١٠٠ اسرة، حيث تم من خلال البروتوكول نقل لـ٩٨٤ مواطن من ٣٠ دولة إلى الوطن.





- ميكنة وتطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج واستفادة حوالي 3,5 مليون مواطن من هذه الخدمات، ومن منظومة الشباك الواحد للمصريين بالخارج بكافة المصالح والوزارات والجهات الحكومية حيث بلغ عدد المستفيدين 1,6 مليون مواطن.





- أطلقت الوزارة في يونيو 2020 أول برنامج تقدمه الدولة للشباب المصري الدارسين في الخارج، من أجل تعزيز صلتهم بالوطن وللاستفادة من المهارات والعلوم بجانب الاتفاق على تكوين قاعدة بيانات لهؤلاء الشباب للاستفادة من تخصصاتهم وربطهم بأنشطة مؤسسة "مصر تستطيع".





- تخصيص 250 مليون جنيه بميزانية الدولة 2021 لدعم تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة" في 70 قرية على مستوى الجمهورية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.





- الإعداد لإطلاق مشروع تأهيل الشباب للعمل بالوظائف الإلكترونية، حيث تستهدف المرحلة الأولى 1000 شاب يتم تدريبهم عن بعد، للعمل في مجال التسويق والبيع الإلكتروني وخدمة العملاء وريادة الأعمال بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي بمصر والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.





- إطلاق منصة التعليم الإلكتروني "بداية ديجيتال" لتوفير دورات تدريب مهنية لبناء مهارات الشباب المصري والعمال المصريين العائدين من الخارج الذين فقدوا وظائفهم مؤخرًا بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19).





- إصدار فيلمًا وثائقيًا قصيرًا بعنوان "النيل حياتنا" حقق 3 ملايين مشاهدة، كما نظمت الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية وقفة أمام البيت الأبيض في واشنطن والبنك الدولي للتنديد بالموقف الإثيوبي المتعنت تجاه ملف مياه النيل الذي يمثل مسألة حياة لأكثر من 100 مليون مصري.





- تنظيم الـ 5 مؤتمرات بمشاركة 242 عالمًا مصريًا، يمثلون تخصصات مختلفة، وإنشاء 27 مشاركة وبرنامج توأمة بين الجامعات والجهات الوطنية وبين الجهات الدولية التي يعمل بها العلماء المصريين بالخارج.



