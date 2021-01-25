أكل العيش السبب .. شقيق مختطف في ليبيا: مطلوب 107 آلاف جنيه فدية لكل فرد ..فيديو

قال محمد أبو إلياس شقيق أحد المخطوفين في ليبيا: أخي واولاد اختي الإثنين مخطوفين في ليبيا ولم يتم الإفراج عنهم ضمن الاشخاص المصريين الذين افرج عنهم أمس وعددهم 32 فردا ومنهم 4 أفراد من بني سويف ولكن أولادنا ليسوا منهم .





واضاف ابو الياس خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور: اخي واولاد اختي دخلوا ليبيا بشكل غير شرعي" بسبب أكل العيش" مؤكدا انهم سافروا من أجل العمل و حذرناهم كثيرا ولكنهم لم يستمعوا إلى احد مشيرا الى أنهم اتفقوا مع شخص في مصر علي انه يساعدهم في السفر مقابل 27 ألف جنيه .



