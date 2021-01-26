بإطلالة جريئة.. هاندة أرتشيل تبرز أنوثتها في آخر ظهور لها

حرصت الممثلة التركية هاندة أرتشيل بطلة مسلسل "انت اطرق بابي" مشاركة متابعيها كواليس وضع الميكب لها، وقامت بنشرها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة وساحرة ، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن إعجابهم الشديد بها.
وتألقت هاندة أرتشيل وهي ترتدي جاكيت بأكمام طويلة باللون الأحمر الناري، وهو ما أبرز رقتها ونعومة إطلالتها
وتركت هاندة أرتشيل شعرها منسدلا على كتفيها بتسريحة شعر ويفي ناعمة وانسيابية، وهو ما أبرز رقة ملامحها، ووضعت اللون الروز الفاتح كأحمر شفاه، والآي لاينر والماسكرا والآي شادو باللون البني لتبرز جمال عينيها
ولم تتكلف هاندة أرتشيل في ارتداء الاكسسوارات؛ حيث اكتفت بارتداء قرطين ناعمين باللون الذهبي وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالاتها.
وولدت هاندة أرتشيل في 24 نوفمبر 1993، وهي ممثلة وعارضة أزياء تركية، وقد قامت هاندة بدراسة الفنون التركية التقليدية في جامعة معمار سنان للفنون الجميلة، وأُختها هي الممثلة التركية الناشئة غمزة أرتشيل مواليد 17 مارس 1992.
واشتهرت هاندة ارتشيل بدور سيلين في مسلسل بنات الشمس (Güneşin Kızları) وكذلك بدور حياة في المسلسل التركي الحب لا يفهم من الكلام (Aşk Laftan Anlamaz). وكذلك بدور هازال في المسلسل التركي اللؤلؤة السوداء ايضا دور موجدة في مسلسل حلقة.
وانضمت هاندة ارتشيل في عام 2012 إلى ملكة جمال أذربيجان وحصلت على المركز الأول، تعتبر من الممثلات الأكثر جمالا وشهرة وشعبية في عام 2016، والأكثر متابعة في إنستجرام في تركيا، وفي مارس 2017 أصبحت هانده ارتشيل سفير ماركة ديفاكتو مع المُمثل أراس بولوت إينيملي.
وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..