احذر من سيارتك الطائرة.. تعرف على الطريقة الصحيحة للتعامل مع المطبات الصناعية

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي FACEBOOK صورة طريفة للغاية، وهي عبارة عن سيارة تبدو طائرة من الوهلة الأولى، ودون تحتها عبارة " لما متاخدش بالك من المطب"، وفي الحقيقة جاءت الصورة ملائمة للشعور الناتج عن تجاوز أحد المطبات الصناعية بصورة مفاجئة، و كأنها بالفعل تحولت إلى طائرة ولكن بدون أجنحة.

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أفضل الطرق للتعامل مع المطبات الصناعية.

- صيانة مصابيح السيارة

إذا كنت تقود سيارتك في الفترات المسائية فلا بد من صيانة مصابيح السيارة الأمامية والخلفية، واستبدال اللمبات التالفة، وذلك لكشف الطريق والحصول على إضاءة مثالية، ومن الضروري أيضا تفعيل زر الانتظار قبل خوض المطب الصناعي، وذلك كإشارة تنبيه للسيارات القادمة من الناحية الخلفية.

- تجنب السرعة الزائدة

من الأمور الضرورية للغاية هي الالتزام بالسرعات المرورية المقررة، لتجنب مخاطر المطبات المفاجئة، و أيضا يجب متابعة اللوحات الارشادية المتواجدة على جانب الطريق، والتي تعد وسيلة تبيه تخبرك بالمطب الصناعي القادم ونسبة الأمتار المتبقية نحوه.

- كشف الطريق والانتباه

قبل الانطلاق إلى رحلتك فمن الأفضل أن تأخذ قسطًا كافيًا من الراحة، وذلك لتتحلى بعنصر الانتباه واليقظة الدائم، وأيضًا لكي تكشف الطريق صورة مثالية وتجنب مخاطر خوض المطبات الصناعية وخاصة على سرعات مرتفعة.

-اجتياز المطب المفاجئ

في حالة تعرضك لأحد المطبات الصناعية المفاجئة، فعليك أن تلتزم بسلامك النفسي والتزام الهدوء، وقم بالقبض على مقود الحركة جيدًا، وذلك لتجنب مشكلة انحراف السيارة، واستخدام الفرامل كمحاولة لتهدئة السرعة بقدر المستطاع قبل هذه المواجهة.