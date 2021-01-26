تعليم الرسم بالرصاص وإعادة تصنيع المهملات..دورة تعليمية بتربية نوعية عين شمس

المسابقات التي تساعد الطلاب في إستغلال الوقت بشكل صحيح.

كما أوضح "هشام " خلال تصريحاته لـ موقع صدى البلد ، أن الجوالة قدمت مسابقة " أفضل قطعة فنية " التي تتميز بعرض الأعمال الفنية التي أعدها الطلاب وعرضها من خلال الأنترنت ، مشيرًا الي تقديم جوائز قيمة للطلاب الفائزين.





اقرا ايضا : التعليم العالي تعلن فتح باب التقدم لمنصب رئيس مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وأشار رئيس إتحاد الطلاب الى أنه قد تم تقديم عدة ندوات للطلاب والتي تعد اخرهم تقديم ندوة بعنوان " المشروعات الصغيرة " ، مؤكدًا علي تشجيع للطلاب التي تقدم مشروعات صغيرة ومساعدة الطلاب البادئين عبر هذه الندوة.

اقرا ايضا : كل ما تريد معرفته عن شروط الالتحاق بكلية أخرى بعد التخرج .. التخصصات والأوراق المطلوب وأستطرد ، ان أيضًا يتم تقديم رحالات للطلاب من خلال الأنترنت بعنوان " فسحني "وذلك من خلال زيارة الاماكن الأثرية والمتاحف وغيرها وتصويرها للطلاب.

لفت الى تقديم لجنة الجوالة العديد من الورش الفنية عبر القناة الخاصة بها علي اليوتيوب بالإضافة الى العديد من