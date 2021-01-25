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البابا تواضروس: بلدنا لها قيادة عظيمة.. وربنا واخد باله من مصر.. فيديو

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:40 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
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محمد القاضي
قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن مشروع تطوير الريف المصري مشروع جميل ويغطي احتياجات أكثر من نصف عدد السكان، معقبا: «بلدنا لها قيادة عظيمة».

وأضاف "البابا تواضروس"، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: «ربنا بيحافظ علي بلادنا، ومصر لها رعاية الله.. ومصر لها معزة خاصة في قلب ربنا.. وربنا واخد باله من مصر».

وأشار: «رغم أن حائجة كورونا أثرت علي العالم بصورة فظيعة وأثرت علي بلادنا، لكن بالرغم من أن بلادنا من الدول النامية لكن الحمد لله واقفة وثابتة والسلع متوفرة».
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