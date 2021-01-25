البابا تواضروس: بلدنا لها قيادة عظيمة.. وربنا واخد باله من مصر.. فيديو

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن مشروع تطوير الريف المصري مشروع جميل ويغطي احتياجات أكثر من نصف عدد السكان، معقبا: «بلدنا لها قيادة عظيمة».





وأضاف "البابا تواضروس"، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: «ربنا بيحافظ علي بلادنا، ومصر لها رعاية الله.. ومصر لها معزة خاصة في قلب ربنا.. وربنا واخد باله من مصر».



