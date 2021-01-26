"البحث العلمي" تعلن عن وظيفة جديدة بالأردن .. تفاصيل التقديم

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار تعاونها مع مركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية والتطبيقات فى الشرق الأوسطSESAME ، عن تعيين وظيفة عالم أشعة تحت الحمراء (P2,step1) بالمركز المذكور بالأردن(لمدة ثلاث سنوات) بداية من شهر إبريل2021. وذلك تحت إشراف المدير الفنى وبالتعاون مع الموظفين العلميين والتقنيين.
كما يتم تقديم الدعم عالى الجودة من خلال إرشاد المستخدمين فى مرحلة الإعداد وتأمين الظروف التجريبية المثلى أثناء التجربة وتقديم المساعدة التحليلية والمناقشة العلمية اثناء مرحلة التحليل عند الطلب..
ولمزيد من المعلومات يمكن الدخول على هذا الرابط: http://www.asrt.sci.eg/international-grants-ar/%d9%88%d8%b8%d9%8a%d9%81%d8%a9-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%a3%d8%b4%d8%b9%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a1-ir-beamline-scientist-%d9%81%d9%89-%d9%85%d8%b1%d9%83/?lang=ar
وفى إطار تعاون أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا مع ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية والتطبيقات فى الشرق الأوسطSESAME ، تعلن المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية CERN عن مسابقة خط الشعاع الخاص بالمدارس الثانوية Beamline for Schools.
وأشارت إلى أن هذه المسابقة فيزيائية، موجهة لطلاب المدارس الثانوية، فريق ما يصل إلى إنشاء وتنفيذ تجربتهم العلمية في مختبر فيزياء الجسيمات الرائدة، بسبب صيانة وتحديث مسرعات CERNتجرى حاليًا التجارب الفائزة فى خط الشعاع فى هامبورج المانيا DESY، وستقوم لجان المراجعة العلمية التابعة لـCERNبتقييم مقترحات التجارب العلمية... لمزيد من المعلومات زيارة هذا الرابط http://www.asrt.sci.eg/international-grants-ar/sesame/?lang=ar