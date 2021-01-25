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المصري أقوى من القطري.. أحمد موسى يثبت كذب وتدليس الجزيرة على الهواء

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:50 م
احمد موسى
احمد موسى
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عبد الخالق صلاح
شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما على فضائية الجزيرة بسبب تقديمها حلقة الآن على الهواء تهاجم فيه الاقتصاد المصري. 

وأوضح خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الاقتصاد المصري في تنامي كبير منذ عام 2014 وتولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحا أن الاقتصاد المصري يحذي بشهادات دولية.

وأكد موسى، أن الاقتصاد المصري أفضل من الاقتصاد القطري، لافتا ان مصر الأعلى في معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط خلال الثلاث سنوات الماضية.

ولفت موسى، أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذها الرئيس السيسي هي من جعلت مصر تقوى على مواجهة فيروس كورونا، وتكون في المركز الثاني عالميا بعد الصين في التنامي خلال الجائحة.


وعرض موسى تقارير رسمية تكشف معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط والذي يثبت ان مصر الاعلي ب6%؛ وتتفوق على الدول النفطية من قطر والكويت والسعودية والبحرين وغيرهم. 
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