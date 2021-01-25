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البرماوي: عبلة الكحلاوي مثال لقوى مصر الناعمة واحتلت ترند اليوم في مصر والخليج

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:51 م
الراحلة عبلة الكحلاوي
الراحلة عبلة الكحلاوي
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عادل نصار
أكد خالد البرماوي، المحلل في المحتوى الرقمي، أن رحيل الداعية الاسلامية عبلة الكحلاوي كان ترند اليوم، على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن خبر رحيل الكحلاوي شهد اهتماما شعبيا محليا واقليميا والخليج العربي والسعودية نظرا لعملها الدعوي في المملكة لفترة من حياتها.

وأضاف خالد البرماوي، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن التعازي في وفاة عبلة الكحلاوي كانت على المستوى العربي، مؤكدا أنها مثال للقوى الناعمة المصرية وتعتبر من الشخصيات الدعوية القلائل التي جمعت العلم والعمل.

وتابع: "خبر وفاة عبلة الكحلاوي شهد اهتماما من الجميع لأنها ليست من العالمات التى تدخلت في السياسية وكانت طول الوقت على مسافات واحدة".
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