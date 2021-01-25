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رياضة

أحمد مجاهد: اتحاد الكرة يقف على مسافة واحدة من جميع الأندية

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:50 م
أحمد مجاهد
أحمد مجاهد
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يسري غازي
أكد أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن أهم ما نتج عن اجتماع اليوم مع رؤساء ومسئولي أندية القسم الأول هو أن جميع الحاضرين فى الاجتماع أيقنوا أن الاتحاد يقف على مسافة واحدة من جميع الأندية. 

وأضاف رئيس الاتحاد المصري أن اتباع هذا المنهج والتمسك بهذا المبدأ جعلنا نسعى وراء مصالح جميع الأندية على مختلف الأصعدة بمراعاة الجوانب التسويقية والعمل على خلق بيئة جاذبة للاستثمار والأخذ بالتقنيات الحديثة، باعتبار ذلك كله المدخل المعاصر للارتقاء فنيا باللعبة وأنديتها.

وقال أحمد مجاهد أن أي تفكير في تغيير أحد بنود لائحة المسابقة أو وضع قواعد للموسم المقبل بمشاركة الأندية يأتي تقديرا من الاتحاد لأنديته وتفعيل مبدأ الشراكة معها ورعاية مصالحها، كما أنه يؤكد على نظرة الاتحاد لجميع الأندية على سواء والعمل المجرد من أجل مساعدتها على تحقيق أهدافها.
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