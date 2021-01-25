يُعلي قيمة الأمن.. البابا تواضروس عن احتفالات عيد الشرطة.. فيديو

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن كل كنيسة بها 100 كنبة سيصلي بها 100 فرد فقط بمعدل كنبة لكل فرد.





وأضاف "البابا تواضروس"، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: «شهر يناير كان به عدد من الأعياد، لكن نظرا لظروف جائحة كورونا لم نحتفل بالصورة المعتادة لكل عام، لكنها أيام وسوف تمضي ويأتي الأفضل منها».





وتابع: «احتفالات عيد الشرطة انهاردة كانت جميلة جدا مع مراعاة كافة الاجراءات الاحترازية، وكان احتفالا راقيا وعلي مستوى عال ويعطي أملا كبيرا جدا، ويعلي من قيمة الأمن في مصر»، موضحا: «أوجه الشكر البالغ لرجال الشرطة ووزير الداخلية وكافة العاملين بوزارة الداخلية».



