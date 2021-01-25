فخر واعتزاز.. زوجة الشهيد ياسر عصر: لم أتخيل تكريمي في يوم من الأيام.. فيديو

قالت صفاء سليمان زوجة الشهيد اللواء ياسر عصر، إن تكريمي في عيد الشرطة فخر واعتزاز كبير، و"لم أكن متخيلة إني في يوم هبقى من الأسر اللي هتتكرم ودائما ياسر كان يقول إن ربنا هيقف معاكي ومع أولادي إذا حدث أي شيء".





وأضافت صفاء سليمان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم المذاع علي قناة الحياة: أن "فقدان الشهيد ياسر صعب جدا خصوصا أنه كان يمثل كل شىء لنا، مؤكدة أنه قابل "ربنا" بأكثر شيء كان يتمناه ألا وهي الشهادة".



