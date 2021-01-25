موجز التوك شو .. ريهام سعيد تبكي على الهواء .. أحمد موسى يفضح الإخوان على لسان رئيس أمن الدولة الأسبق

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عصيت أوامره.. وزير الداخلية الأسبق: رفضت الاستمرار في الوزارة خلال حكم محمد مرسي

قال اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية الأسبق؛ إنه وقت حكم الإخوان تم القبض على إرهابيين قادمين من ليبيا بحوزتهم صواريخ مضادة للطائرات كانت في طريقها إلى سيناء وتم إحباط المحاولة وتم تسليم الصواريخ للجيش المصري.





وأضاف خلال برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفى»،: أن جماعة الإخوان كانت تخطط لاحتلال وزارة الداخلية بتخطيط من الإرهابي محمد البلتاجي؛ موضحا أنه كان يتعامل بالقانون ومنعهم لمدة 3 أيام متواصلة.









قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إنه لا يمكن مقارنة عام 2021 بعام 2013، معقبا: «فرق شاسع جدا».





وأضاف "البابا تواضروس"، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: «الفرق كبير بين عام 2021 و2013، من حيث المشروعات والتنمية، وهذا شيء مفرح جدا، ويجب أن ننظر له بدرجة عالية من التقدير والإعتزاز»، مؤكدا: «البلد بتتغير».









قالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن جائحة كورونا أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد والشركات المصدرة، وهناك حوار مفتوح يجمعنا بهم دائمًا، وكانوا يحتاجون إلى السيولة الفورية لكي يحتفظوا بالعمالة ويتجاوزوا المحنة، وبالتالي جرى إطلاق المبادرة السادسة وهي السداد الفوري.









وتابعت منصور خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مال واعمال" والمذاع عبر قناة " اكسترا نيوز"،:" ملف تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين يحظى باهتمام كبير جدًا من جانب الحكومة ووزارة المالية، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، خاصة في ظل تأثر كثير من الشركات بفيروس كورونا".









قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر من أوائل الدول التي تعاقدت واشترت لقاح كورونا، لحين الإنتاج والتصنيع المصري لمساعدة الدول الأفريقية أيضا.











وأوضح خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن عدا من الدول تواجه مشكلات في التعاقد مع فيروس كورونا، موضحا أن هناك مخاوف من انتشار السلالة البريطانية والجنوب افريقية.









قالت الإعلامية ريهام سعيد، إنها تحتفل اليوم بـ عيد الشرطة في يوم 25 يناير، مضيفة:" صاحب والدي ضابط ولما كنا بنشوفه بيبقى عيد لانه كان مشغول دائما في عمله".









وأضافت ريهام سعيد في برنامجها " صبايا الخير " المذاع على قناة " النهار"، :" الضابط يضحي بوقته وحياته لصالح المواطن المصري، والكثير من المواطنين لا يعرفون طريقة حياة رجل الشرطة وتضحياتهم المستمرة".









وتابعت:" في أيام الانفلات الأمني شعرنا بقيمة رجال الشرطة بعد 2011 وإن كنت ناسي افكرك حالنا وصل لإيه بدون تواجد الشرطة".









قال الفنان محمد نجاتي، تعليقا على تصريحاته الأخيرة حول تأثير الفن والدين في المجتمع، إنه لا يجرؤ أحد على التحدث عن شيخ المسجد ودكتور الجامعة لأنهما قيمة وقامة في المجتمع كبيرة.









وأضاف نجاتي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"،: "لم أقارن بين الفن وشيوخ المسجد ولم أصرح بأن الممثل أفضل من شيخ المسجد في خطبة الجمعة".









أعدت قناة"الغد"، تقريرا مصورا، تحت عنوان "وثائق مسربة تكشف تمويل قطر للإخوان في أوروبا "، وهو فيلم وثائقي من إنتاج "دويتشة فيلة" يعرض وثائق سرية تفكك شبكات التمويل المعقدة التي تستخدمها قطر لتمويل جماعة الإخوان في أوروبا .









وأشار التقرير إلى أن الوثائق التي سربت من داخل مبنى "منظمة قطر الخيرية" تتضمن تحويلات بنكية ومراسلات إلكترونية تكشف أن "قطر الخيرية" لم تكن إلا غطاء لتمويل أنشطة متطرفة في أوروبا، بينما تجمع المنظمة الخيرية الأموال تحت مسمى إغاثة الفقراء.









قال اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، إن كل الخرافات التي تذاع على فضائيات الإرهابية في تركيا وقطر مجرد «هجص»؛ مشيرا إلى أن مصر عاشت أياما سوداء في عهد الجماعة الإرهابية.









وأوضح خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسي، إن جماعة الإخوان الإرهابية جبناء وكانوا يقفون خلف الستار في أحداث يناير؛ مرددا: «كانوا يضحون بالنشطاء السياسيين وهم في الصفوف الخلفية».









قال الإعلامي نشأت الديهي، إن 25 يناير 2011 تم اختيار اليوم بعناية فائقة لمحو أثر عيد الشرطة، لافتًا إلى أن ثورة 25 يناير قام بها شباب مخلصون كانوا يتطلعون لغد أفضل.









وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن الإخوان والخونة ركبوا الثورة، وتحولت لمؤامرة ضخمة أدت لدخول الدولة المصرية في نفق مظلم لا يعلم نتيجته إلا الله.