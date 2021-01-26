انطلاق دورة إعداد الحقيبة التدريبية بمركز تعليم الكبار بعين شمس "أونلاين".. الخميس المقبل

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ومن نواتج التعلم المستهدفة من هذه الدورة تصميم المتدربين نماذج لعدد من الحقائب التدريبية كل في مجال تخصصه، وفقًا لأحدث معايير تصميم الحقائب التدريبية.وفي سياق اخر وافق المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الشهري يوم السبت الموافق 23-1-2021 في رحاب جامعة حلوان برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس والسادة رؤساء الجامعات.