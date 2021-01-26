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تعليم

انطلاق دورة إعداد الحقيبة التدريبية بمركز تعليم الكبار بعين شمس "أونلاين".. الخميس المقبل

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:01 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقى
يعلن مركز تعليم الكبار بجامعه عين شمس عن فتح باب التقدم لدورة إعداد الحقيبة التدريبية P.T.P والتى ينظمها المركز "أونلاين" بالتعاون مع المركز العربي للتعلم مدى الحياة والتدريب في ضوء البروتوكول المبرم ما بين الطرفين . 

يحاضر في الدورة التى تعقد فى الفترة 28 - 30 يناير الدكتور اسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار . 

يتضمن البرنامج الخاص بالدورة دليل المدرب ودليل المتدرب وأنشطة وتمارين وألعاب تدريبية ونماذج تقييم وفيديوهات وباوربوينت ( power point).
ومن نواتج التعلم المستهدفة من هذه الدورة تصميم المتدربين نماذج لعدد من الحقائب التدريبية كل في مجال تخصصه، وفقًا لأحدث معايير تصميم الحقائب التدريبية. وفي سياق اخر وافق المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الشهري يوم السبت الموافق 23-1-2021 في رحاب جامعة حلوان برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس والسادة رؤساء الجامعات.

على تغيير مسمى معهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس ليصبح (كلية الدراسات العليا للبحوث البيئية) مع اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتغيير المسمى.
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