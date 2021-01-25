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تكنولوجيا

بتقنية الواقع الافتراضي .. اعرف معالم مصر المرسومة على العملات الورقية عبر تطبيق رئاسة الجمهورية

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:31 م
بالواقع المعزز..اعرف
بالواقع المعزز..اعرف معالم مصر المرسومة على العملات الورقية
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كريم جمال
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فى الساعات القليلة الماضية مجموعة من الصور المبهرة عن ميزة فى تطبيق مؤسسة رئاسة جمهورية مصر العربية، حيث يمكنك التطبيق عبر خاصية الواقع المعزز من مشاهدة مجسم افتراضي ثلاثي الأبعاد للمعالم الأثرية والدينية الموضوعة على العملات الورقية.

أشاد رواد مواقع التواصل الإجتماعى بهذه الميزة، واصفين إياها بالأمر المبهج لتشجيع الكثيرين على زيارة معالم مصر المختلفة سواء عبر السياحة الداخلية أو الخارجية، ولكي تتمتع بهذه التجربة عليك تحميل التطبيق لهواتف أندرويد من هنا، او لهواتف آيفون عبر هذا الرابط.

ونقدم لك طريقة مشاهدة المعالم الأثرية والدينية الموضوعة على العملات الورقية بالواقع المعزز فى الخطوات التالية : 

1- قم بتحميل التطبيق وتنزيله على المنصة الخاصة بهاتفك الذكي سواء كان أندرويد أو آيفون.

2- اختر ميزة الواقع الافتراضي في أسفل الشاشة.

3- اضغط على كل المعالم وحملها على هاتفك بالكامل.

4- اذهب إلى خيار الواقع المعزز أسفل الشاشة أيضًا، مع المساح له بفتح الكاميرا الخاصة بهاتفك.

5- ضع أى عملة ورقية فى مرمي الكاميرا واستمتع بمشاهدة فى مجسم ثلاثي الأبعاد بميزة الواقع المعزز.
بتقنية الواقع الافتراضي .. اعرف معالم مصر المرسومة على العملات الورقية عبر تطبيق رئاسة الجمهورية
بتقنية الواقع الافتراضي .. اعرف معالم مصر المرسومة على العملات الورقية عبر تطبيق رئاسة الجمهورية
بتقنية الواقع الافتراضي .. اعرف معالم مصر المرسومة على العملات الورقية عبر تطبيق رئاسة الجمهورية
بتقنية الواقع الافتراضي .. اعرف معالم مصر المرسومة على العملات الورقية عبر تطبيق رئاسة الجمهورية
بتقنية الواقع الافتراضي .. اعرف معالم مصر المرسومة على العملات الورقية عبر تطبيق رئاسة الجمهورية
بتقنية الواقع الافتراضي .. اعرف معالم مصر المرسومة على العملات الورقية عبر تطبيق رئاسة الجمهورية
بتقنية الواقع الافتراضي .. اعرف معالم مصر المرسومة على العملات الورقية عبر تطبيق رئاسة الجمهورية
بتقنية الواقع الافتراضي .. اعرف معالم مصر المرسومة على العملات الورقية عبر تطبيق رئاسة الجمهورية
بتقنية الواقع الافتراضي .. اعرف معالم مصر المرسومة على العملات الورقية عبر تطبيق رئاسة الجمهورية
بتقنية الواقع الافتراضي .. اعرف معالم مصر المرسومة على العملات الورقية عبر تطبيق رئاسة الجمهورية
بتقنية الواقع الافتراضي .. اعرف معالم مصر المرسومة على العملات الورقية عبر تطبيق رئاسة الجمهورية
بتقنية الواقع الافتراضي .. اعرف معالم مصر المرسومة على العملات الورقية عبر تطبيق رئاسة الجمهورية
بتقنية الواقع الافتراضي .. اعرف معالم مصر المرسومة على العملات الورقية عبر تطبيق رئاسة الجمهورية
بتقنية الواقع الافتراضي .. اعرف معالم مصر المرسومة على العملات الورقية عبر تطبيق رئاسة الجمهورية
بتقنية الواقع الافتراضي .. اعرف معالم مصر المرسومة على العملات الورقية عبر تطبيق رئاسة الجمهورية
بتقنية الواقع الافتراضي .. اعرف معالم مصر المرسومة على العملات الورقية عبر تطبيق رئاسة الجمهورية
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