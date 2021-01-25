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رياضة

خاص.. الاتحاد السكندري يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم محمود رزق

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:10 م
صدى البلد
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ملك موسى
كشف مصدر مطلع داخل نادي الاتحاد السكندري، عن حقيقة إنهاء مسئولي الزمالك صفقة محمود رزق مدافع الفريق السكندري خلال الساعات الماضية.

واكد المصدر عدم صحة ما اثير مؤخرا بخصوص إنهاء الزمالك لصفقة رزق ،و أن مسئولي النادي السكندري حتى الآن لم يقومون بعرض الأمر على الجهاز الفني للاتحاد بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، من أجل استطلاع رأيه حول الصفقة.

وشدد المصدر على إن الاتحاد السكندري يعاني من نقص عددي في خط الدفاع، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني طالب من قبل بتدعيم هذا المركز من أجل سد العجز به.

وبسؤال المصدر عن إمكانية إتمام الصفقة خلال الأيام المقبلة وقبل إغلاق باب القيد الشتوي قال أنه من المتوقع عدم موافقة الجهاز الفني على رحيل رزق إلا في حالة واحدة وهي التعاقد مع بديل مناسب له أولًا. 

وشدد المصدر على أن اللاعب مازال يعاني من إصابته بعدوى فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن نتيجة عينته حتى الآن مازالت إيجابية.

وانهي المصدر حديثه بأن الاتحاد تلقى في بداية الموسم عرضًا من جانب الإسماعيلي لشراء رزق نهائيًا، ولكن مسئولي النادي السكندري تمسكوا باستمرار نظرًا لاعتماد الجهاز الفني عليه بشكل أساسي.
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