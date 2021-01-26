وزير الرى  يلتقى طالب دكتوراه رسالته عن تأثير الفيضانات على مصر

اجتمع أمس الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس شحته إبراهيم رئيس مصلحة الرى والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط والدكتور أسامة الظاهر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والمهندسة ايمان عبدالعزيز رئيس الادارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والاداري والمشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسي النواب والشيوخ بمكتب الوزير وذلك لمتابعة خطط الوزارة و المشروعات القومية التي تقوم الوزارة بتنفيذها وكذلك الموقف التنفيذي لمشروعات مصلحة الري ومتابعة أعمال التفتيش الفني والمالي والاداري بالاضافة لأعمال مجلسي النواب والشيوخ.





كما التقى الوزير مع المهندس محمد ابراهيم ادريس طالب دكتوراه بجامعة طنطا لاستعراض الرسالة المقدمة منه عن تأثير الفيضانات المختلفة بأعالى النيل على مصر.



