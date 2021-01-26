لطلاب جامعة حلوان ..شروط المشاركة في مؤتمر "علماء المستقبل 4"

أعلنت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي برعاية الشباب بجامعة حلوان اشتراك الجامعة بالمؤتمر العلمي الثالث لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية "علماء المستقبل 4" المنظم من قبل قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة دمياط لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية الحكومية والخاصة، ويأتى الاشتراك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة وراشد عصام مدير إدارة رعاية الشباب بالجامعة.





نوضح لكم فى صدى البلد شروط قبول الأبحاث المشاركة في المؤتمر وهى كتالي :

- تشارك كل جامعة بحد أقصى 8 أبحاث بشرط قبولهم من اللجنة العلمية .





- يجوز أن يكون البحث فرديا أو جامعيا على أن لا يزيد وفد الجامعة عن 3 طلاب+ مشرف بغض النظر عن الأبحاث .





- أن يكون الطالب مقيدا بالجامعة أو المعهد المشارك من قبله .





- أن يملأ الطالب استمارة مشاركته فى المؤتمر إلكترونيًا .





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- أن يقدم الطالب فكرة مبتكرة وألا يكون البحث منقولا أو مقتبسا من بحث أخر ويندرج تحت محاور المؤتمر .





- ترسل ملخصات الأبحاث والأبحاث كاملة على البريد الإلكتروني





- يجوز الطالب الاستعانة بمرشد أكاديمي على البحث من قبل الجامعة أو المعهد المشارك من قبله .





وأعلنت الجامعة على انه سوف يكون هناك جوائز لأول ثلاثة مراكز في المجالات الاتية: - أفضل بحث في العلوم الأساسية

- أفضل بحث في المجالات الأدبية والإنسانية

- أفضل عمل فني

- أفضل عرض تقديمي

- أفضل بوستر للمشروع





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