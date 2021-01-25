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برلمان

برلماني: حضور الرئيس السيسي الاحتفال بالعيد الـ 69 للشرطة وسام على صدر رجال الداخلية

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:38 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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القسم السياسي
أكد النائب أشرف أبو الفضل، عضو مجلس النواب، أن حضور الرئيس السيسي فعاليات الاحتفال بالعيد الـ 69 للشرطة وسام على صدر رجال الداخلية، وتأكيد على بطولاتهم وتضحياتهم في الدفاع عن الوطن.

وأضاف "أبو الفضل"، خلال تصريحات له اليوم، أن الرئيس السيسي دائما ما يشدد على أهمية الأمن والاستقرار في إحداث التنمية والتطور لأنه بدونهما ليس في مصر فقط، ولكن في العالم كله لن تحدث تنمية ولن تكون هناك ضمانة للاستثمار أو للحفاظ على المنجزات الوطنية.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن عيد الشرطة هو تذكير لبعض بطولاتها الوطنية وبسالة رجالها في الدفاع عن مصر ومقدراتها، قائلا إن الوقفة المشهودة لرجال الداخلية أمام الاحتلال البريطاني في الإسماعيلية تتحاكاها الأجيال لأنها كانت تعبر عن الشرف والوطنية والتضحية من أجل الوطن.

وأكد "أبو الفضل"، أن رجال الداخلية ومثلما كانت وقفتهم مشهودة وقوية أمام الإرهاب باعتباره العدو الأوحد للوطن، والذي لم يتورع عن استهداف الضباط والجنود بأعمال إجرامية، موضحا أنه بفضل قيادة الرئيس السيسي استطاعت مصر توجيه لطمة هائلة لمعاقل الإرهاب وتصفية رؤوسه الضخمة، وتلقين قياداته درسا لا يمكن أن ينسوه أبدًا.

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