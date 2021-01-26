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التخطيط: إطلاق أول منظومة رقمية من خلال المعلومات الجغرافية بشكل مميكن

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:40 ص
صدى البلد
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عادل نصار
أكد الدكتور جميل حلمي، مساعد وزير التخطيط لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، أن فلسفة الدولة الاقتصادية في السنوات السابقة كانت تسير على نهج التقاط الثمار. 

وأضاف حلمي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، الاثنين، أن التنمية المستدامة تشمل مشاركة المواطن في وضع الخطط وتقييم الأداء، لافتا إلى أن هناك عدالة في توزيع الموارد بناء على معايير، وتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات. 

وتابع مساعد وزير التخطيط لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، أن مصر لها السبق بين دول العالم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في العديد من مجالات الحياة الصناعية والبيئية والاجتماعية.

وأوضح أن مصر قطعت شوطا كبيرا من الاعتماد على موازنة البنوك إلى الاعتماد على موازنة البرامج والشركات، مشيرا الي أنه تم إطلاق أول منظومة رقمية من خلال المعلومات الجغرافية بشكل مميكن.
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