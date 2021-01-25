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أخبار العالم

الحكومة المؤقتة المزعومة في سوريا تصدر قرارًا مخالفًا للسلطة الشرعية بدمشق

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:21 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
قررت الحكومة السورية المؤقتة المزعومة التي تم تشكيلها في تركيا، اليوم الاثنين، حظر تداول العملة الورقية من فئة 5000 ليرة سورية ضمن مناطق سيطرتها.

وينص قرار الحكومة المزعومة على منع تداول الورقة النقدية التي أعلن البنك المركزي السوري عن بدء تداولها أمس، بالإضافة إلى منع تداول الورقة النقدية من فئة 2000 ليرة، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".

وورد في القرار الذي تم تذييله بتوقيع "رئيس الحكومة السورية المؤقتة" عبد الرحمن مصطفى أنه يستند إلى قرار "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" رقم (1/47) واقتراح "وزير المالية والاقتصاد" في تلك الحكومة.

وكانت تلك الحكومة أعلنت رسميا بدء التعامل بالليرة التركية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

يذكر أن "الحكومة المؤقتة" تدير بإشراف تركي المناطق التي تسيطر عليها تركيا، وتم تشكيل تلك الحكومة في تركيا عام 2013، وخلال مؤتمر في اسطنبول انتخب أعضاء "الائتلاف" (الذي تم تشكيله في العاصمة القطرية الدوحة في 2012)، غسان هيتو رئيسا للحكومة المؤقتة.
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