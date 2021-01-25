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"المشروعات الصغيرة والمتوسطة" يكشف حجم الجهد المبذول في القطاع

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:57 م
صدى البلد
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عادل ٦
قال المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن القيادة السياسية حديثها واضح جدا فيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا اننا نحتاج الجهاز التنفيذي يبدأ العمل على هذا الحديث.

وأكد السقطي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن دور القيادة السياسية هو إعطاء توجيه، والباقي دور الدولة والحكومة والجمعيات الأهلية وغيرها.

وتابع رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن حجم الجهد المبذول في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضخم جدا، حيث إنه يوجد إحلال للواردات، وبناء عليه سيكون هناك قائمة واضحة للواردات وقيمتها، وكيفية صناعتها محليا.
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