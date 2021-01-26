مواطن من ذوى الإعاقة البصرية يطالب بالتعيين

قال "م . م"، فى رسالة بعث بها لخدمة " بين الناس " الذى يقدمها موقع "صدى البلد"، "انا من متحدي الاعاقة البصرية مريض بضمور في الشبكية ، أبلغ من العمر 23 عاما ، أملى أن يتم معاملة الشخص من ذوي الاعاقة البصرية معاملة طبيعية جدا وإحساسه بأنه غير مختلف عن غيره من الأشخاص، فهو فاقد لحاسة من الحواس فقط، ولذلك يجب إعطانا الفرصة في العمل".





وأضاف: "يجب تسهيل اجراءات تقديم اوراقنا وتسريع حصولنا على فرص وظيفية تتناسب مع قدراتنا، وكذلك ضمان حصولنا على التطوير الوظيفي أسوة بزملائنا في العمل، ويجب تسهيل الاجراءات مثل اجراءات وزارة التضامن الاجتماعى بحيث تكون أسرع وتمكن ذوى الإعاقة البصرية من التوظيف في أقرب وقت".

وأكمل: "لم أستطع الحصول على وظيفة مناسبة حتى الوقت الحالي، لافته إلى أن استمرار نظرة تهميش المؤسسات في العمل، نتيجة غياب الوعي بقدرات الكفيف، وهي صورة سلبية لا توجد في الدول الغربية، فالكفيف لديهم يعمل بشكل مكافئ مع المبصر لأنه بالفعل قادر على العمل، رغم إقرار الدستور بتحديد نسبة الـ 5 % من الوظائف والرعاية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة إلى ذوي الاحتياجات، ورغم موافقة البرلمان على قانون ذوي الإعاقة الذي ينظيم هذه العملية إلا أن بعض المصالح لا يوجود بها تطبيق فعلي على أرض الواقع لهذه النسبة حتى الآن، وذلك يرجع الى عدم إيمان أصحاب العمل بقدرات ذوي الاحتياجات الخاصة".





وأكد أن المكفوفين فئة لديها المهارات، وكثير منهم خريجون من الجامعات وغيرها من مراحل التعليم المختلفة، ولكن للأسف هناك قلة قليلة منهم موظفون، لكنهم أيضا غير قادرين على تحقيق التوظيف الفعلي لهم، معربا عن أمله في تغيير نظرة المجتمع لهم، وإعطائهم الفرصة الكاملة والإيمان بقدراتهم، وأنهم بحاجة للمزيد من الدمج في المجتمع.





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