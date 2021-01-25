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رياضة

ألمانيا تعود من بعيد وتتعادل مع بولندا 23-23 فى مونديال اليد

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:27 م
صدى البلد
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محمود المخبزي
تعادل المنتخب الألمانى لكرة اليد مع نظيره البولندى بنتيجة 23-23 ضمن الجولة الأخيرة من مباريات الدور الرئيسى لبطولة العالم لكرة اليد 2021 في صالة العاصمة الإدارية الجديدة .

ورغم أن كلا المنتخبين فقدا حظوظهما فى التأهل لدور الثمانية بغض النظر عن نتيجة مباراتهما اليوم، إلا أن المباراة جاءت حماسية خاصة فى الشوط الثانى الذى شهد عودة الألمان للسيطرة على مجريات المباراة ونجحوا فى إدراك التعادل فى الثواني الأخيرة من المباراة .

وحسم منتخبا إسبانيا والمجر التأهل لدور الثمانية عن هذه المجموعة وللماتادور الإسبانى 9 نقاط يليه التوربينى المجرى برصيد 8 نقاط .

وبهذه النتيجة رفع المنتخب الألمانى رصيده الى 5 نقاط بالتساوى مع بولندا يليها البرازيل برصيد 3 نقاط وتتذيل اوروجواى المجموعة بدون نقاط.
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