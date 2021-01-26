شاهد.. السجل المدنى بالقناطر الخيرية غارق فى مياه المجارى

سادت حالة من الاستياء والغضب بين أهالي مركز القناطر الخيرية التابعة لمحافظة القليوبية، بسبب غرق السجل المدني بمياه الصرف الصحي، الأمر الذى يؤدى لإعاقة حركة مرور المواطنين الذين يذهبون لقضاء مصالحهم.









وقال الأهالى في رسالة بعثوا بها إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد": "السجل المدنى فى القناطر الخيرية هو الوحيد الذى يخدم المركز بأكمله، ومنذ عدة أيام غرق الشارع بمياه المجارى، مما أدى إلى غرق السجل المدنى بمياه الصرف الصحى، الأمر الذى يؤدى لإعاقة حركة مرور المواطنين الذين يذهبون لقضاء مصالحهم".





وأضافوا: "تتسبب مياه الصرف فى انتشار الروائحة الكريهة وتعرض رواد السجل المدنى للأمراض والأوبئة فى ظل جائحة كورونا".









وتابعوا: "تتسبب هذه المياه فى إعاقة حركة المارة من العبور أو الدخول والخروج"، وأعربوا عن استيائهم من عدم استجابة رئيس الوحدة المحلية لاستغاثاتهم من غرق السجل المدنى بمياه الصرف الصحى ولكن دون جدوى تاركين المشكلة دون حل لها حتى الآن.







وناشدوا المسئولين العمل على حل هذه المشكلة فى أسرع وقت ممكن رأفة برواد السجل من كبار السن وذوى الاحتياجات من أهالى القناطر الخيرية.









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