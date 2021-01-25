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رياضة

"مورافيسكي" رجل مباراة بولندا والمانيا

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:28 م
صدى البلد
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محمود المخبزي
توج حارس مرمي المنتخب البولندي لكرة اليد آدم مورافيسكي بجائزة أفضل لاعب فى مباراة منتخب بلاده أمام المانيا والتى انتهت بالتعادل بنتيجة 23-23 ضمن الجوله الأخيرة من مباريات الدور الرئيسى ، لبطولة العالم لكرة اليد 2021 في صالة العاصمة الإدارية الجديدة .

ونجح مورافيسكي فى الثانية الأخيرة من المباراة فى حرمان الألمان من الفوز فضلا عن تألقه على مدار الشوطين ليحصد جائزة أفضل لاعب فى اللقاء .

وبهذه النتيجة رفع المنتخب الألمانى رصيده الى 5 نقاط بالتساوى مع بولندا يليها البرازيل برصيد 3 نقاط وتتذيل اوروجواى المجموعة بدون نقاط.

وحسم منتخبا إسبانيا والمجر التأهل لدور الثمانية عن هذه المجموعة وللماتادور الإسبانى 9 نقاط يليه التوربينى المجرى برصيد 8 نقاط .
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