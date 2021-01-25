مندوب مصر بالأمم المتحدة يكشف تفاصيل القرار الأممي لتعزيز التسامح من أجل حماية المواقع الدينية..فيديو

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا قدمته مصر والسعودية والمغرب، بالاشتراك مع عدد من الدول ، بعنوان «تعزيز ثقافة السلام والتسامح من أجل حماية المواقع الدينية»،
ويدين القرار جميع الاعتداءات على الأماكن والمواقع الدينية، ويدعو الدول إلى دعم خطة عمل الأمم المتحدة لحماية المواقع الدينية.
و أشاد السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة، بالقرار الأممي بشأن تعزيز التسامح من أجل حماية المواقع الدينية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تعمل بأجندة فى قطاع كبير منها الأنشطة الإنسانية وقضايا السلم والأمن ومحاربة التطرف والإرهاب.
وأضاف مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة، خلال حديثه لقناة "الغد"، أن الأمم المتحدة لها رؤية كبيرة في التعامل في القضايا الإنسانية وتعزيز حماية المواقع الدينية ودور العبادة ، مبينا أن مصر لها رؤية كبيرة لما تقوم به المؤسسات المصرية المختلفة من عمل كبير منها حماية دور العبادة ومحاربة التطرف والإرهاب، كما أن حماية دور العبادة مسئولية الدولة الوطينة.
واوضح مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة، أن الأمم المتحدة لديها مبادئ وتلتزم بها الدول والإلزمية هنا ليست موقعة على المواقع الدينية ودور العبادة ولكن كل من يخرج عنها يعتبرا خارجا عنها، والإلزامية للأمم المتحدة تنص على قضايا السم والأمن، وحماية دور العبادة هي مسألة دينية وأخلاقية وأدبية تلتزم بها الدولة ومحاربة التطرف والإرهاب.