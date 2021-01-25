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مندوب مصر بالأمم المتحدة يكشف تفاصيل القرار الأممي لتعزيز التسامح من أجل حماية المواقع الدينية..فيديو

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:41 م
محمد ادريس
محمد ادريس
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التوك شو
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا قدمته مصر والسعودية والمغرب، بالاشتراك مع عدد من الدول ، بعنوان «تعزيز ثقافة السلام والتسامح من أجل حماية المواقع الدينية»، 

ويدين القرار جميع الاعتداءات على الأماكن والمواقع الدينية، ويدعو الدول إلى دعم خطة عمل الأمم المتحدة لحماية المواقع الدينية.

و أشاد  السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة، بالقرار الأممي بشأن تعزيز التسامح من أجل حماية المواقع الدينية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تعمل بأجندة فى قطاع كبير  منها الأنشطة الإنسانية وقضايا السلم والأمن ومحاربة التطرف والإرهاب.

وأضاف مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة، خلال حديثه لقناة "الغد"، أن الأمم المتحدة لها رؤية كبيرة في التعامل في القضايا الإنسانية وتعزيز حماية المواقع الدينية ودور العبادة ، مبينا أن مصر لها رؤية كبيرة لما تقوم به المؤسسات المصرية المختلفة من عمل كبير منها حماية دور العبادة ومحاربة التطرف والإرهاب، كما أن حماية دور العبادة مسئولية الدولة الوطينة.
واوضح مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة، أن الأمم المتحدة لديها مبادئ وتلتزم بها الدول والإلزمية هنا ليست موقعة على المواقع الدينية ودور العبادة ولكن كل من يخرج عنها يعتبرا خارجا عنها، والإلزامية للأمم المتحدة تنص على قضايا السم والأمن، وحماية دور العبادة هي مسألة دينية وأخلاقية وأدبية تلتزم بها الدولة ومحاربة التطرف والإرهاب.
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