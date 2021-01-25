زوجة شهيد شرطة: تمنى الشهادة وتكريم السيسي يشعرني بالفخر

قالت صفاء الشامي، أرملة الشهيد ياسر عصر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، إن تكريم الرئيس لزوجها الراحل اليوم يحمل في طياته مشاعر الفخر والاعتزاز، رغم أنها كانت لحظات ألم بالنسبة إليها.





وأضافت الشامي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة" والمذاع عبر قناة " إكسترا نيوز"، أن زوجة كل ضابط حياتها تكون صعبة، لأن الضابط يكون منشغل أغلب الوقت، لذا هناك جملة تقال إن زوجة الضابط حياتها تبدأ بعد خروجه على المعاش، لافتا إلى أن زوجها كان إنسانا عظيما، وكان يتمنى الشهادة، ويرى أن الشهادة هي الرسالة التي يبحث عنها كل ضابط.





وتابعت أرملة الشهيد ياسر عصر "زوجي كان رجلا عظيما جدًا ومتفوقا، كان مبدأه في الحياة إن الإنسان لازم يبذل قصارى جهده عشان ربنا يديله على قد تعبه.. وهو كان إنسان محب لعمله وكانت حياته كلها هي شغله".





واستطردت أرملة الشهيد ياسر عصر "هحكي ثلاثة وقائع كان نفسي احكيها خاصة أننا كنا على طول ملازمين لجوزي الشهيد ومكناش بنفترق لأنه كان بيحب ولاده جدًا وميقدرش يبعد عنهم عشان كده كنا دايمًا في كل حتة بيروحها".





وأشادت أرملة الشهيد ياسر عصر بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أسرتها، قائلةً "سألني النهارده مش عاوزة حاجة؟ ومن وقت إستشهاد زوجي وبتوجيهات سيادته لوزارة الداخلية لم يتركونا .. الحمد لله أنا مش محتاجه حاجة خالص".