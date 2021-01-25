زوجة شهيد شرطة: تمنى الشهادة وتكريم السيسي يشعرني بالفخر

قالت صفاء الشامي، أرملة الشهيد ياسر عصر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، إن تكريم الرئيس لزوجها الراحل اليوم يحمل في طياته مشاعر الفخر والاعتزاز، رغم أنها كانت لحظات ألم بالنسبة إليها.
وأضافت الشامي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة" والمذاع عبر قناة " إكسترا نيوز"، أن زوجة كل ضابط حياتها تكون صعبة، لأن الضابط يكون منشغل أغلب الوقت، لذا هناك جملة تقال إن زوجة الضابط حياتها تبدأ بعد خروجه على المعاش، لافتا إلى أن زوجها كان إنسانا عظيما، وكان يتمنى الشهادة، ويرى أن الشهادة هي الرسالة التي يبحث عنها كل ضابط.
وتابعت أرملة الشهيد ياسر عصر "زوجي كان رجلا عظيما جدًا ومتفوقا، كان مبدأه في الحياة إن الإنسان لازم يبذل قصارى جهده عشان ربنا يديله على قد تعبه.. وهو كان إنسان محب لعمله وكانت حياته كلها هي شغله".
واستطردت أرملة الشهيد ياسر عصر "هحكي ثلاثة وقائع كان نفسي احكيها خاصة أننا كنا على طول ملازمين لجوزي الشهيد ومكناش بنفترق لأنه كان بيحب ولاده جدًا وميقدرش يبعد عنهم عشان كده كنا دايمًا في كل حتة بيروحها".
وأشادت أرملة الشهيد ياسر عصر بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أسرتها، قائلةً "سألني النهارده مش عاوزة حاجة؟ ومن وقت إستشهاد زوجي وبتوجيهات سيادته لوزارة الداخلية لم يتركونا .. الحمد لله أنا مش محتاجه حاجة خالص".