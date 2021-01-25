محمد عثمان: 400 أسرة أجنبية تعيش معنا في الأقصر على ضفاف النيل

قال محمد عثمان رئيس لجنة التسويق السياحي والسياحة الثقافية بالقصر، إن هناك ضوابط صارمة للفنادق خلال الفترة الحالية، مضيفا أن هناك دعم كبير للسياحة الداخلية توليه الدولة المصرية.





وأضاف عثمان، في مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم، أن 400 أسرة من الأجانب تعيش معنا في الاقصر على ضفاف نهر النيل، لافتا إلى أن السياحة في الاقصر تمثل شيئا جاذبا جدا للجميع.



