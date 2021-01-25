ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ جنوب سيناء يبحث مع وزير التعليم العالي إنشاء جامعة حكومية

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:57 م
اللواء خالد فودة
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
Advertisements
ايمن محمد
التقي اليوم  اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمناقشة  العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي تصب في مصلحة طلاب المحافظة .

تناول اللقاء بحث موقف إنشاء الجامعة الحكومية المزمع إنشاؤها بالمحافظة والخطوات التي تم إنجازها وأهمها تخصيص 50 فدان بمدينة أبورديس لانشاء فرع جامعة السويس بجنوب سيناء  وكذلك تم الموافقة على تحويل فصول كلية التربية والآداب التابعين لجامعة قناة السويس الي كلية التربية وكلية الآداب إضافة لإنشاء كليتين اخريين احدهما كلية العلوم والأخرى كلية التجارة باجمالي 4 كليات بجنوب سيناء كمرحلة أولي .

وتم الاتفاق علي استمرار الجهود مع السادة وزراء المالية والتخطيط لتخصيص الاعتمادات المالية والموازنات اللازمة لإنشاء جامعة حكومية بجنوب سيناء تنفيذًا لخطة الحكومة وتوجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة حكومية بكل محافظة من محافظات مصر.

كما تم مناقشة الاستعدادات لافتتاح مقر إدارة جامعة الملك سلمان الدولية وفروع الجامعة بالطور حيث تم التوافق على أهمية بدء تشغيل وافتتاح فرع الجامعة بالطور في العام الدراسي القادم 2021 / 2022 خاصة مع تأكيد وزير التعليم العالي علي تكثيف توريد وتخزين الفرش والأدوات الخاصة بالقاعات الدراسية وكذا أجهزة المعامل.

و تم بحث فكرة إنشاء مستشفى جامعي لصالح كليات المجموعة الطبية بالجامعة حيث استقر الرأي في المرحلة الحالية أوليًا على الإستفادة من الإمكانيات المتاحة حاليًا من المستشفيات بجنوب سيناء خاصة المستشفي التعليمي الجاري إنشاؤه في مدينة طور سيناء وكذلك  مستشفى رأس سدر بالإضافة  لمستشفى أبورديس عند الحاجة لذلك .

وقد حرص محافظ جنوب سيناء هلي مناقشة مبدأ أهمية تخصيص نسبة مئوية من الخصم بالمصروفات الدراسية للطلاب من جنوب سيناء وتم الاتفاق على إمكانية تخصيص نسبة من 10 إلي 20 % خصم المصروفات لأبناء جنوب سيناء وبعد العرض على مجلس أمناء الجامعة للموافقة النهائية على أن تحدد الأسماء بكشوف معتمدة من المحافظة وطبقًا للحالة الإجتماعية والمادية.

وفي نهاية اللقاء وجه فودة الدعوة للدكتور خالد عبد الغفار لزيارة جنوب سيناء زيارة ميدانية خاصة مدينة طور سيناء لتفقد فرع الجامعة والوقوف على آخر المستجدات في استكمال الإنشاءات بها وكذا تفقد المنطقة اللوجيستية المجاورة للجامعة ومنطقة المدخل الرئيسي للجامعة خاصة بتحريك كمين الساحل لعدة مئات من الأمتار في إتجاه بداية مدخل الطريق الجديد النفق / شرم الشيخ وبما يسهم في زيادة التأمين وفتح أفق متسع أمام الجامعة بطور سيناء.

وقد تلقى وزير التعليم العالي الدعوة من محافظ جنوب سيناء ووعد بتنفيذ هذه الدعوة في القريب العاجل بعد إعداد البرنامج المقترح للزيارة الهامة.

اقرأ أيضا : 

محافظ جنوب سيناء يبحث مع وزير التعليم العالي إنشاء جامعة حكومية
محافظ جنوب سيناء يبحث مع وزير التعليم العالي إنشاء جامعة حكومية
محافظ جنوب سيناء يبحث مع وزير التعليم العالي إنشاء جامعة حكومية
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إنشاء جامعة بالطور.. محافظ جنوب سيناء يتابع استعدادات تشغيل طريق النفق - شرم الشيخ السبت المقبل

ليبيا ضيف شرف مهرجان ألوان بشرم الشيخ في دورته السابعة.. الشهر المقبل

المجلس الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء كلية تجارة بجنوب سيناء

محافظ جنوب سيناء يتابع مشروع إنشاء مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد

برلماني: محافظ جنوب سيناء وافق على تجهيز مدرسة التمريض لعزل مصابي كورونا

إقامة قرية تراثية تحاكى أحياء وشوارع مصر القديمة بالسوق التجارى القديم بجنوب سيناء

ترشيحاتنا

حقيقة غياب الخطيب عن بعثة الأهلي بمونديال العالم للأندية

منها تشغيل أكثر من 3 ملايين عامل.. مفاجآت وزير القوى العاملة للمصريين

خاص.. الاتحاد السكندري يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم محمود رزق

كارثة .. وزير الداخلية الأسبق يكشف سر اتصال مرسي به وقت رئاسته للدولة

فضل قراءة سورة الملك.. ودعاء يمحو الذنوب قبل النوم

تعرف على أسعار مرسيدس C 180 في السوق المصري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيا سبورتاج 2022 تظهر في صور توقعية جديدة

حكاية تحفة كاديلاك التى ظهرت مع محمد حماقي فى هذا الكليب الشهير | صور

يتقاضى 10 آلاف ين.. ياباني يعرض نفسه للإيجار مقابل عدم القيام بأي شيء| صور