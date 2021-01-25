محافظ جنوب سيناء يبحث مع وزير التعليم العالي إنشاء جامعة حكومية

التقي اليوم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي تصب في مصلحة طلاب المحافظة .





تناول اللقاء بحث موقف إنشاء الجامعة الحكومية المزمع إنشاؤها بالمحافظة والخطوات التي تم إنجازها وأهمها تخصيص 50 فدان بمدينة أبورديس لانشاء فرع جامعة السويس بجنوب سيناء وكذلك تم الموافقة على تحويل فصول كلية التربية والآداب التابعين لجامعة قناة السويس الي كلية التربية وكلية الآداب إضافة لإنشاء كليتين اخريين احدهما كلية العلوم والأخرى كلية التجارة باجمالي 4 كليات بجنوب سيناء كمرحلة أولي .





وتم الاتفاق علي استمرار الجهود مع السادة وزراء المالية والتخطيط لتخصيص الاعتمادات المالية والموازنات اللازمة لإنشاء جامعة حكومية بجنوب سيناء تنفيذًا لخطة الحكومة وتوجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة حكومية بكل محافظة من محافظات مصر.





كما تم مناقشة الاستعدادات لافتتاح مقر إدارة جامعة الملك سلمان الدولية وفروع الجامعة بالطور حيث تم التوافق على أهمية بدء تشغيل وافتتاح فرع الجامعة بالطور في العام الدراسي القادم 2021 / 2022 خاصة مع تأكيد وزير التعليم العالي علي تكثيف توريد وتخزين الفرش والأدوات الخاصة بالقاعات الدراسية وكذا أجهزة المعامل.





و تم بحث فكرة إنشاء مستشفى جامعي لصالح كليات المجموعة الطبية بالجامعة حيث استقر الرأي في المرحلة الحالية أوليًا على الإستفادة من الإمكانيات المتاحة حاليًا من المستشفيات بجنوب سيناء خاصة المستشفي التعليمي الجاري إنشاؤه في مدينة طور سيناء وكذلك مستشفى رأس سدر بالإضافة لمستشفى أبورديس عند الحاجة لذلك .





وقد حرص محافظ جنوب سيناء هلي مناقشة مبدأ أهمية تخصيص نسبة مئوية من الخصم بالمصروفات الدراسية للطلاب من جنوب سيناء وتم الاتفاق على إمكانية تخصيص نسبة من 10 إلي 20 % خصم المصروفات لأبناء جنوب سيناء وبعد العرض على مجلس أمناء الجامعة للموافقة النهائية على أن تحدد الأسماء بكشوف معتمدة من المحافظة وطبقًا للحالة الإجتماعية والمادية.





وفي نهاية اللقاء وجه فودة الدعوة للدكتور خالد عبد الغفار لزيارة جنوب سيناء زيارة ميدانية خاصة مدينة طور سيناء لتفقد فرع الجامعة والوقوف على آخر المستجدات في استكمال الإنشاءات بها وكذا تفقد المنطقة اللوجيستية المجاورة للجامعة ومنطقة المدخل الرئيسي للجامعة خاصة بتحريك كمين الساحل لعدة مئات من الأمتار في إتجاه بداية مدخل الطريق الجديد النفق / شرم الشيخ وبما يسهم في زيادة التأمين وفتح أفق متسع أمام الجامعة بطور سيناء.





وقد تلقى وزير التعليم العالي الدعوة من محافظ جنوب سيناء ووعد بتنفيذ هذه الدعوة في القريب العاجل بعد إعداد البرنامج المقترح للزيارة الهامة.





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