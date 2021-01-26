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تعليم

اليوم.. تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان تنظم دورة تدريبية حول الذكاء الاصطناعى

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:08 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان، اليوم الثلاثاء، مجموعة من البرامج التدريبية لشهر يناير 2021 تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز. 

وتهدف البرامج إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه. 

وتقام هذه الدورة بنظام الاون لاين ، وفقا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا. 

ومن هذه الدورات دورة تدريبية تبدء اليوم حول لذكاء الاصطناعي، وتستمر حتى غدا 27 يناير فى تمام الساعة التاسعة صباحًا.


وأكد المركز أنه سيتم التنبيه على المتقدمين للدورات بضرورة ارتداء الكمامات وحمل المطهرات والمعقمات للحفاظ على صحتهم وتجنب الإصابة بالموجة الثانية من كورونا.


وتقام هذه الدورات تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.
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