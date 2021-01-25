ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الفنان صلاح عبد الله عن مسلسل جمال الحريم: أول ما قرأته حبيته ..فيديو

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:48 م
صلاح عبدالله
صلاح عبدالله
Advertisements
محمد القاضي
قال الفنان صلاح عبدالله، إن الشرطة هي التي تحقق الأمن والأمان للمصريين.

وأضاف "عبدالله"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن مسلسل جمال الحريم تجربة جديدة، وفريق العمل كله في حالة جيدة، معقبا «الجميع يتنافس لكي يظهر في أحسن وأفضل صورة».

وتابع «الفنانة نور في حالة هائلة، وتقوم بدور صعب جدا»، لافتا إلى أن «أول ما قرأت المسلسل حبيته بسبب دور الحسد».

وأشار إلى «أنا بمثل نقطة النور والرجوع من الطريق المظلم»، موضحا: «لأول مرة يتم مناقشة أعمال السحر والأعمال القوى الظلامية بهذا الشكل في الدراما المصرية».

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

طرح برومو مسلسل جمال الحريم .. فيديو

أحمد كرارة يشوق جمهوره بدوره الجديد في مسلسل جمال الحريم

غداً.. العرض الأول لمسلسل "جمال الحريم" .. تفاصيل

صلاح عبدالله يروج لمسلسل جمال الحريم

خالد سليم يتألق برفقة نور في كواليس مسلسل جمال الحريم

علاء عرفة ينتهي من تصوير 90% من مشاهده في "جمال الحريم"

ترشيحاتنا

حقيقة غياب الخطيب عن بعثة الأهلي بمونديال العالم للأندية

بعد تدهور حالته.. فيفي عبده توجه رسالة مؤثرة لمحمد الصغير حما أحمد السقا.. شاهد

الإسماعيلي يوضح حقيقة طلبه ضم لاعبين من الأهلي

خالد الجندي: أستعد للرحيل عن هذه الدنيا والموت أصبح أحب أمنية لي

أسعار بي إم دبليو X5 في سوق السيارات المصري

3 منتخبات تغادر القاهرة بعد المشاركة في مونديال اليد.. غدا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيا سبورتاج 2022 تظهر في صور توقعية جديدة

حكاية تحفة كاديلاك التى ظهرت مع محمد حماقي فى هذا الكليب الشهير | صور

يتقاضى 10 آلاف ين.. ياباني يعرض نفسه للإيجار مقابل عدم القيام بأي شيء| صور