الفنان صلاح عبد الله عن مسلسل جمال الحريم: أول ما قرأته حبيته ..فيديو

قال الفنان صلاح عبدالله، إن الشرطة هي التي تحقق الأمن والأمان للمصريين.





وأضاف "عبدالله"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن مسلسل جمال الحريم تجربة جديدة، وفريق العمل كله في حالة جيدة، معقبا «الجميع يتنافس لكي يظهر في أحسن وأفضل صورة».





وتابع «الفنانة نور في حالة هائلة، وتقوم بدور صعب جدا»، لافتا إلى أن «أول ما قرأت المسلسل حبيته بسبب دور الحسد».





وأشار إلى «أنا بمثل نقطة النور والرجوع من الطريق المظلم»، موضحا: «لأول مرة يتم مناقشة أعمال السحر والأعمال القوى الظلامية بهذا الشكل في الدراما المصرية».



