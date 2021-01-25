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فن

سوزان نجم الدين تكشف شعورها لحظة لقاء أولادها بعد 5 سنوات من الحرمان بسبب قرار ترامب

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:51 م
سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين
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أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة سوزان نجم الدين عن مشاعرها التى لا توصف بعد لقائها بأولادها الذين لم ترهم منذ خمسة أعوام. 

وقالت سوزان نجم الدين فى لقاء ببرنامج et بالعربى: "الفترة التي أمضوها مرت مثل الثواني ومثل الطيف، عنوانها أنا بحلم ولا بعلم. 

وأضافت سوزان:  لقائى بهم بعد خمس سنوات كان فيه كل الأحاسيس المتناقضة، ولم أعرف هل أحزن أم أفرح، خاصة وأنا أعرف أنهم سيغادرون بعد قليل.

وأوضحت سوزان: "حياتهم هناك وشغلهم ودراستهم، والصغار لا يزالون في المدرسة والكبار في الجامعة، أكيد لا يقدرون على ترك شغلهم للعيش في بلد ثان."

وقالت نجم الدين: "الآن بما إنه ترامب راح والحمد لله، وجو بايدن، أصبح قرار السوريين الممنوعين والسبع دول التي منعت من دخول أمريكا، محل دراسة القرارات القديمة كلها ستراجع ، سأقوم بمحاولة قريبة جدا عندما تفتح السفارة هنا، وأقدم على فيزا". 
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