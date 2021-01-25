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أصل الحكاية

حكاية ليلى مراد والتوكتوك .. تعرف على القصة الأصلية لهذه الصورة

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:52 م
ما هي حقيقة صورة
ما هي حقيقة صورة ليلى مراد و التوكتوك ؟ تعرف على القصة
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صبرى طلبه

انتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فى الفترة الماضية، صورة نادرة للفنانة الراحلة ليلى مراد وهي تستقل مركبة ذات ثلاث عجلات تشبه الـ  "توكتوك"، ولكن عند التدقيق والتحري بهذه اللقطة، تبين لنا أن بطلة هذه الصورة ينطبق عليها المثل الشعبي الأصيل يخلق من الشبه أربعين، لوجود تشابه كبير بين هذه الفتاة والفنانة الرائعة صاحبة الصوت العذب ليلى مراد.


ولكن هل الحكاية انتهت إلى هنا ؟ الإجابة لا والقصة مازالت مستمرة، حيث أشارت التقارير إلى أن الصورة تعود لعام 1952، والتقطت من داخل مدينة ميلان الإيطالية، كأول مركبة ثلاثية الإطارات تقل عدد 2 من الركاب، وظهر في هذه الصورة سيدتين يعودوا إلى هذه الحقبة، تقفان أمام تلك المركبة الايطالية الرائعة.


جاء التصميم الخارجي مشابه إلى التوك توك الحالي من ناحية الفكرة، ولكن على الطريقة الأيطالية، حيث تمتع بأبواب جانبية و بتصميم مغلق من الناحية الخلفية.


بينما تتمتع قمرة القيادة بزجاج متعدد المقاطع، ومصباح اضاءة دائري ومانع صدمات نحيف للغاية يتوسط مقدمة المركبة الثلاثية، و تزينت تلك المركبة بعلامة TAXI  صغيرة الحجم تعلو الناحية العلوية من السقف، بالإضافة إلى زجاج جانبي للمقعد الخلفي.


ويبدو أن جودة الصورة أثارت هذا الجدال الخاطئ، ومن الأفضل أن نتابعها جيدًا حتى لا نقع في هذا الخداع البصري مرة أخرى، ولكن هي رحلة تجولنا بها عبر هذه المركبة الثلاثية.


لنتذكر واحدة من أعظم الأصوات المصرية والتي أمتعتنا كثيرا بالعديد من الأعمال المميزة والأفلام السينمائية الرائعة.

حكاية ليلى مراد والتوكتوك .. تعرف على القصة الأصلية لهذه الصورة
حكاية ليلى مراد والتوكتوك .. تعرف على القصة الأصلية لهذه الصورة
حكاية ليلى مراد والتوكتوك .. تعرف على القصة الأصلية لهذه الصورة
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