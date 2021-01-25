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محافظات

حملة ليلية لرفع الإشغالات بدمياط الجديدة .. شاهد

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:55 م
حملة ليلية لرفع الاشغالات
حملة ليلية لرفع الاشغالات
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زينب الزغبي
أعلن المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف علي مدينة المنصورة الجديدة، بأنه تم مساء الاثنين، تنظيم حملة ليلية مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بشارع الكفراوى ومركز الحى الثانى والحى الرابع بمدينة دمياط الجديدة، للقضاء على المظاهر العشوائية بالمدينة.

أوضح رجب ان الحملة بدأت بالتنسيق بين إدارات التنمية والأمن بالجهاز وشرطة التعمير ، وأسفرت الحملة عن إزالة الإشغالات والمخالفات الموجودة وغلق البدرومات التى تمارس أنشطة بالمخالفة .

أشار رجب إلى انه تم رفع جميع الإشغالات والتعديات، والمقامة من أصحاب المحال التجارية على المسطحات الخضراء، وكذلك تم إزالة الإشغالات الموجودة على الأرصفة من فاترينات بيع السلع والسجائر وعربات الأطعمة والمشروبات الساخنة.

وأضاف رئيس الجهاز أن ذلك يأتي في إطار حرص الجهاز القضاء على جميع العشوائيات والمخالفات والتعديات بالمدينة والتى تسئ إلى المظهر الجمالي، والحد من إنتشار فيروس كورونا.

وأكد رئيس الجهاز إستمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة يوميا ، وأنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.

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حملة ليلية لرفع الإشغالات بدمياط الجديدة .. شاهد
حملة ليلية لرفع الإشغالات بدمياط الجديدة .. شاهد
حملة ليلية لرفع الإشغالات بدمياط الجديدة .. شاهد
حملة ليلية لرفع الإشغالات بدمياط الجديدة .. شاهد
حملة ليلية لرفع الإشغالات بدمياط الجديدة .. شاهد
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